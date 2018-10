PSG vs Amiens EN VIVO ONLINE: con Mbappé y Cavani por la fecha 10 de la Ligue 1

VER EN VIVO PSG vs Amiens, este duelo se juega este sábado 20 de octubre por la jornada 10 de la Ligue 1 de Francia. El partido irá desde las 10:00 am (hora peruana) en el Estadio Parque de los Príncipes. Será transmitido vía DirecTV; y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El club parisino tendrá una baja importante para el PSG vs Amiens, el delantero brasileño Neymar no ha sido incluido en la lista de concentrados. La decisión no recaería en una lesión, sino por decisión del técnico Thomas Tuchel que prefirió darle descanso luego de su participación en los amistosos en Fecha FIFA.

Los ‘blues’ llegan al PSG vs Amiens con puntaje perfecto, tras ganar los anteriores partidos de la Ligue 1. Además una las cosas que sobresale en el conjunto dirigido por Thomas Tuchel, es su capacidad goleadora. Solo en sus últimos 5 últimos partidos suman 19 goles. Siendo Kylian Mbappé y Edison Cavani sus mayores artilleros con 8 y 5 tantos respectivamente.

EN VIVO 📹 Un vistazo al entrenamiento del PSG previo al juego vs Amiens https://t.co/7JSvHqsOBn — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 19 de octubre de 2018

PSG tampoco podrá contar con Kurzawa, Dani Alves y Dagba, ya que no se recuperan de sus lesiones, información que fue confirmada por el mismo Thomas Tuchel. Lograr una victoria frente al Amiens será vital, con el fin de llegar entonados al partido contra el Nápoli del próximo miércoles por la Champions League.

Amiens el rival de los parisinos de este sábado, marcha en el puesto 13 de la Ligue 1. Los ‘unicornios’ llevan tres victorias en lo que va de la temporada. En sus último cinco partidos han sido derrotado en tres ocasiones.

Le match @PSG_inside - @AmiensSC sera retransmis demain gratuitement en espace Bodega, au Stade Crédit Agricole la Licorne.



Plein de surprises en prévision, et des centaines de supporters attendus ! pic.twitter.com/yDDtcMPz4c — Amiens SC (@AmiensSC) 19 de octubre de 2018

En el historial de enfrentamientos entre ambos equipos, el PSG y el Amiens se midieron en cuatro ocasiones, de las cuales el cuadro parisino salió victorioso en tres ocasiones, mientras que su rival solo pudo rescatar un empate en el último enfrentamiento en que se vieron la cara.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Ligue 1, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el PSG vs Amiens EN VIVO ONLINE por la Ligue 1

Guatemala – 9:00 am

Honduras – 9:00 am

Costa Rica – 9:00 am

México - 10:00 am

Perú – 10:00 am

Colombia – 10:00 am

Ecuador – 10:00 am

Panamá – 10:00 am

Puerto Rico – 11:00 am

Estados Unidos (Miami y Nueva York) – 11:00 am

Venezuela – 11:00 am

Paraguay – 11:00 am

Bolivia – 11:00 am

Argentina - 12:00 am

Uruguay – 12:00 am

Brasil – 12:00 am

Canal para ver el PSG vs Amiens EN VIVO ONLINE por la Ligue 1

Aregtina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Puerto Rico: DirecTV Sports

México: ESPN

España: beIN Sports

Estados Unidos: beIN Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

PSG vs Amiens: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Ligue 1

PSG: Buffon, Thiago Silva, Kehrer, Rimane, Bernat, Kimpembe, Di María, Verratti, Draxler, Cavani y Mbappé.

Amiens: Gurtner, Bodmer, Adénon, Gouano, Krafth, Dibassy, Ganso, Monconduit, Ghoddos, Konaté y Otero.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE PSG vs Amiens por la Ligue 1?

Si quieres seguir en Internet el PSG vs Amiens, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.