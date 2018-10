Chelsea vs Manchester United EN VIVO: 'Blues' empatan 2-2 en partidazo de la Premier League

VER EN VIVO | Chelsea vs Manchester United se miden este sábado 20 de octubre por la fecha 9 de la Premier League. Este cotejo arranca a las 6:30 a.m. (hora Peruana) en el Estadio 'Stamford Bridge'. Compromiso será transmitido vía DirecTV Sports; y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Minuto a minuto del Chelsea vs Manchester United EN VIVO ONLINE por la Premier League

73' ¡Goooooooooooooool de Manchester United! Anthony Martial anotó su doblete y logró la remontada.

55' ¡Goooooooooooooool de Manchester United! Anthony Martial logró empatar el encuentro.

Empezó el segundo tiempo de Chelsea vs Manchester United.

¡Final del primer tiempo! Chelsea gana 1-0 al Manchester United con tanto de Rudiger.

23' Chelsea controla el ritmo del partido y juega con la desesperación del Manchester.

20' GOOOOOOLLLLLLL del Chelsea. Rudiger anota de cabeza y pone al equipo local arriba en el marcador.

18' Remate de Lukaku que se va por encima del travesaño.

15' Willian pateó el tiro libre pero el esférico se fue lejos de la portería de De Gea.

13' Tarjeta amarilla para Matic.

9' Fuerte falta de Matic contra Hazard.

4' El Manchester United salta a la cancha con De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Matic, Pogba, Rashford, Mata, Martial y Lukaku.

3' Así alinea el Chelsea. Kepa, Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso, Kanté, Jorginho, Kovacic, Willian, Hazard y Morata.

2' Fuerte disparo de Willian contenido por la defensa del Manchester

1' Inicio del encuentro.

Chelsea vs Manchester United: Mourinho regresa a su excasa

El choque en el 'Stamford Bridge' entre Chelsea y Manchester United, con un aliciente emocional para el entrenador visitante Jose Mourinho, centra la atención en la novena jornada de la Premier League, en la que Manchester City y Liverpool afrontan compromisos. teóricamente. asequibles.

La liga inglesa reanuda su actividad tras el parón de selecciones por fecha FIFA con máxima igualdad en la zona de arriba; ya que el City, Chelsea y Liverpool están empatados a 20 puntos, y Arsenal y Tottenham, ambos con 18, se encuentran al acecho.

Chelsea vs Manchester United: Esperanza en el 'Duque'

Chelsea quiere apoyarse en el gran momento de forma de Eden Hazard, máximo anotador de la Premier League, para alargar su buena racha ante un United que no gana en 'Stamford Bridge' desde la época de Alex Ferguson.

Jose Mourinho, que ganó tres títulos de la Premier durante sus dos etapas al frente del equipo 'blue', aspira a romper esta sequía, en el estadio londinense, de los 'diablos rojos', que siguen a siete puntos de la cabeza pese a su espectacular remontada ante el Newcastle de la pasada jornada (3-2).

Asimismo, este duelo y el siguiente ante la Juventus de Turín por Champions League, puede marcar el futuro del técnico luso tras un inicio irregular con el plantel de 'Old Trafford'.

Horarios para ver el Chelsea vs Manchester United EN VIVO ONLINE por la Premier League

Perú - 6:30 a.m.

México - 6:30 a.m.

Colombia - 6:30 a.m.

Ecuador - 6:30 a.m.

Bolivia - 7:30 a.m.

Venezuela - 7:30 a.m..

Chile - 8:30 a.m.

Argentina - 8:30 a.m.

Uruguay - 8:30 a.m.

España - 1:30 p.m.

Canal para ver el Chelsea vs Manchester United EN VIVO ONLINE por la Premier League

DirecTV Sports

