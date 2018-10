Real Madrid vs Levante EN VIVO ONLINE: chocan por la fecha 9 de la Liga Santander

Real Madrid vs Levante EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV Sports y SKY Sports: juegan este sábado en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 9 de la Liga Santander. Este partido está programado para las 6:00 a. m. (hora peruana) y podrás seguir el punto a punto por larepública.pe.

El Real Madrid (5° con 14 puntos), luego del receso por Fecha FIFA, vuelve a la Liga Santander con noticias que han alegrado a la afición ‘merengue’. Y es que el técnico Julen Lopetegui ha sorprendido al anunciar el regreso de Gareth Bale, Karim Benzema, Isco Alarcón y Marcelo, quienes se acaban de recuperar de sus respectivas lesiones y están listos para jugar ante el Levante.

De momento, junto a Dani Carvajal —quien sufrió una rotura muscular— han sido descartados por decisión técnica Jesús Vallejo, Marcos Llorente y Fede Valverde.

La ‘Casa Blanca’, antes de la para por los amistosos internacionales, cayó sorpresivamente ante el Alavés por 1-0 en condición de visita. Ahora, el Real Madrid necesita una victoria con urgencia, pues hace llevan cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria y están a tres puntos del líder en la tabla de posiciones de la Liga Santander 2018.

Por su parte, el Levante (11° con 10 unidades) llega a este encuentro con dos triunfos consecutivos. El último cotejo de los dirigidos por Paco López fue ante Getafe, equipo al que vencieron por la mínima diferencia como visitantes.

