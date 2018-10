Jalón de orejas al ‘Rey’: DT de Barcelona criticó a Arturo Vidal [VIDEO]

La forma de ser de Arturo Vidal, quien no oculta nada cuando algo le molesta, no ha caído bien en estos primeros meses de su estancia en el FC Barcelona, pues sus constantes publicaciones en las redes sociales evidenciando su fastidio por no ser titular en el club catalán ya habían provocado la respuesta de un directivo, y ahora, el que se tuvo que pronunciar fue el propio entrenador.

Ernesto Valverde, DT del Barcelona y quien aprobó la contratación del experimentado volante de la selección chilena, siempre tuvo palabras de elogio para ‘El Rey’. Pero esta vez no fue así, y muy por el contrario, mostró todo su malestar con el comportamiento de Arturo Vidal, al punto de aceptar públicamente que tuvieron una conversación muy seria al respecto.

"Tenemos la idea de solucionar los problemas que tenemos dentro del vestuario. He hablado con él, evidentemente. No comentaré los términos. Es algo que hacemos fuera para que no se monte tanta bola como se ha montado estas semanas", sostuvo el entrenador del Barcelona durante la conferencia de prensa realizada este viernes luego del entrenamiento.

Arturo Vidal empezó con sus publicaciones de alto calibre tras el juego por la Champions League contra el Tottenham, en donde solo jugó 6 minutos, colocando en su cuenta de Instagram un emoticón de enfado. Luego del empate contra Valencia por la Liga Santander, donde ni siquiera ingresó, subió la frase: "Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos".

Eso motivó que hace pocos días, Pep Segura, mánager del Barcelona, también se refiera críticamente a las publicaciones de Arturo Vidal, tal y como lo hizo Ernesto Valverde. "Se nota que tiene una voluntad grande y quiere triunfar aquí, pero lo negativo es que si no tiene cuidado profesional y respeto a los demás, quizás las decisiones hacia él no serán las esperadas".