Universitario: Edison Flores pide a este jugador como próximo fichaje de los 'cremas' [FOTO]

Siempre ligado a Universitario. Edison Flores es hincha confeso del equipo crema, sorprendió a sus seguidores en Instagram al pedir a un jugador del fútbol peruano que se una al cuadro estudiantil para la próxima temporada.

Dicho futbolista es Jairo Concha, quien en la actualidad milita en la San Martín. “Mi hermano el más bravo. Ya sabes dónde te quiero en un futuro”, le escribió Edison Flores al joven jugador ‘santo’.

Edison Flores y Jairo Concha se conocieron durante la participación de la selección peruana en Rusia 2018. 'Orejas' integró el equipo de la mayor y el jugador de la San Martín fue parte de los sparrings sub-20 que acompañó a La Blanquirroja durante su estancia en Europa.

El actual futbolista del Morelia de México, aunque no escribió el nombre de Universitario, quiso evitar cualquier tipo de confusión y uso el color crema, en referencia a su ex equipo. "El color de las letras me delatan", bromeó.