El ‘Profesor’ quiere enseñar el camino de la victoria

Alianza Lima viene de caer ante Municipal y empatar con Sport Boys, en dos partidos que eran claves para acercarse a Melgar, líder del Clausura. El cuadro íntimo sigue sin jugar bien para varios de sus hinchas y Pablo Bengoechea fue autocrítico, pero prometió una mejora sustancial.

“A mí me molesta cuando se juega mucho para atrás, no creo que esa sea una tenencia de balón adecuada. Yo creo que hay que tener la pelota mirando al rival, la perfección fue el Barcelona y nosotros no vamos a serlo. Pero el camino es tener el esférico para poder marcar. Está muy bien que digan que debemos elaborar más, pero, ¿quién no quisiera eso?”, declaró a ESPN.

Sobre el duelo de este domingo ante los rojinegros en Matute, sabe que es clave para mantener las chances de ser campeón. “La intención es hacer un buen juego ante Melgar y acercarnos a la cima del Clausura, pues un triunfo nos dejaría a dos puntos. Ellos vienen jugando bien pero se les ha dificultado las cosas en casa porque han ganado partidos sobre el final. No somos favoritos porque acá todo es muy parejo, pero en Matute somos fuertes y creo que tenemos más posibilidades”, manifestó el ‘Profesor’, quien haría ingresar a Luis Ramírez en lugar de Maximiliano Lemos, que está suspendido por tarjetas amarillas.

En tanto, Aldair Fuentes y Kevin Quevedo tendrían ofertas de la MLS para emigrar el próximo año. ❧