Universitario no jugaría en el Monumental por concierto internacional

La situación de Universitario de Deportes no es la soñada: pelean por el descenso después de siete años. En el equipo crema son concientes de que no deben de bajar a Segunda División, por lo que luchan con garra cada partido para sumar puntos y alejarse de los últimos puestos. A la ‘U’ le faltan ocho fechas por jugar, cuatro de local. Sin embargo, no podrían jugar en el estadio Monumental uno de esos encuentros.

El impedimento para que Universitario use su recinto deportivo se debe a un concierto de una megaestrella internacional.

El equipo crema tendría que cambiar de lugar su partido del sábado 6 de noviembre contra Deportivo Municipal, debido al espectáculo musical que daría Roger Waters.

Si bien el concierto del ex vocalista de Pink Floyd es el sábado 17 de noviembre, los organizadores, Kandavu Producciones, han solicitado como fecha máxima el jueves 4 para iniciar con el armado del escenario para el espectáculo que forma parte de la gira Us+Them.

Universitario debe buscar estadio

Ante ello, la ‘U’ debe buscar otro recinto deportivo para disputar su encuentro contra Deportivo Municipal. No puede usar el Miguel Grau, en el Callao, dado una disposición del IPD que indica que solo los equipos de esa región pueden jugar de locales en dicho estadio.

La otra posibilidad para Universitario es usar el Estadio Nacional, aunque su alquiler es de 100 mil soles. Según la ADFP, en el partido contra Unión Comercio en ese lugar, los cremas recaudaron 614 130.65 soles.

Cabe recordar que Universitario recibe el 75% de pagos por publicidad estática, Gremco solo 25%, aunque la situación se revierte en el alquiler del Estadio Monumental.

Además, en el recinto crema se realizará un evento religioso entre el 23 al 25 de noviembre, aunque solo se usaría parte del campo y las tribunas, por lo que el partido contra Comerciantes Unidos, el miércoles 24, no se vería afectado.