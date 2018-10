Pablo Bengoechea: "Los mejores jugadores del Perú están en Alianza Lima"

Alianza Lima, el campeón vigente del Torneo Descentralizado 2018, mantiene vivas sus esperanzas de llegar a una nueva final y conseguir el ansiado bicampeonato. En ese contexto, el técnico Pablo Bengoechea aseguró que su equipo derrotará en diciembre a Sporting Cristal.

“Me veo definiendo y ganando la final (ante Sporting Cristal). Me siento muy bien en Alianza, pero a fin de año veré si me quedo o no. Siempre lo dije y en el club lo saben: mi madre tiene 80 años y necesito pasar más tiempo con ella. Es lo único por lo que me gustaría volver a Uruguay”, dijo el estratega uruguayo en diálogo con Depor.

Se rumoreaba que Pablo Bengoechea iba a dirigir a Belgrano el próximo año; sin embargo, el exjugador de Peñarol indicó que se siente contento en Alianza Lima y que se ha convertido en un hincha más.

“En Alianza estoy contento. Cuando asumo un compromiso, lo cumplo. Es más, me he vuelto hincha de Alianza Lima por todo lo vivido. Pero, más allá de conseguir el título a fin de año, tomaré una decisión. Ahí tendrá mucho que ver el tema personal”, resaltó.

Pablo Bengoechea aseguró que los mejores jugadores están en Alianza Lima.

Pablo Bengoechea, de 53 años, no dudó en el señalar que los mejores jugadores del Perú están en Alianza Lima. “Con la directiva siempre hablamos de jugadores que le pueden interesar al club. Para mí, los mejores jugadores del Perú están en Alianza. Es mi opinión. Siempre tratamos de rodearnos de los mejores y crearle problemas a nuestros rivales”, aseveró.

DATO: Alianza Lima se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2018 con 11 puntos y este domingo enfrentará a líder Melgar (16 unidades) a las 4 de la tarde en Matute.