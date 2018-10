Histórico de Chile comentó que Perú puede ganar la Copa América

En los últimos amistosos la selección peruana se consolidó como un equipo que fuerte y dinámico. Por eso varios personajes de fútbol no se cansan de elogiar el sistema de juego de la ‘bicolor’.Esta vez, un exseleccionador de Chile comentó que los pupilos de Ricardo Gareca se encuentra en el camino correcto para ganar la Copa América.

En una entrevista para Fox Sport Radio México, el exjugador mundialista y estratega chileno, Fabián Estay, comentó sobre el rendimiento de la Perú ante la ‘Roja’. “Perú hizo un muy buen compromiso en Miami. Perú mostró lo que Chile venía haciendo cuando fue bicampeón de América”.

El exjugador de Colo-Colo mostró su precaución con el pobre rendimiento que mostró los dirigidos de Reinaldo Rueda ante la bicolor. “Chile hizo un muy mal partido. Pero, esto no le puede quitar mérito a Perú, que lleva mucho tiempo trabajando con Gareca. Ellos se conocen hace mucho tiempo. Si Chile no mejora en los próximos amistosos, Rueda tendrá que recurrir a los históricos que ha dejado de lado”, acotó.

Fabián Estay también se refirió sobre el duelo de Chile ante México.“Si bien es un partido amistoso, es una revancha del 7-0 de la Copa América Centenario y por eso reservaron jugadores. Ferretti no depende de los resultados y si él gana no seguirá a cargo de la Selección. En México se está buscando un proyecto a largo plazo en el cual no está considerado”, finalizó.