Romina Antoniazzi muy enojada con imitación suya en 'El wasap de JB'

No lo tomó nada bien. Romina Antoniazzi, jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y de la selección peruana, mostró su fastidio por la imitación que le realizan cada fin de semana en el conocido programa ‘El wasap de JB’.

En dicho espacio, su personaje se llama 'Gomina' y está caracterizado por el cómico Danny Rosales. En el muestran los distintos desencuentros que pasa en las conferencias de prensa que organiza para el DT de la 'Bicolor', Ricardo Gareca, y el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas.

Luego de la última emisión del programa, Romina Antoniazzi habría hecho llegar desazón a su imitador mediante un intermediario.

“Por intermedio de amigos me ha mandado un mensaje y les ha dicho: ‘Dile a ese graciosito que no me gusta como me imita’... yo creo que le falta correa. Se le invitó al programa, pero ha dicho que no porque sabe que la vamos a vacilar”, dijo el actor al diario Trome.

Asimismo, Danny Rosales aseveró que Romina Antoniazzi “se está ganando la antipatía de muchos de sus compañeros. Hay gente que ha trabajado con ella en Latina y dicen que la desconocen, no tenía ese carácter”.

No piensa dejar de realizar su caracterización

Muy por el contrario, Danny Rosales reveló que 'Gomina' ahora será 'Gomiléfica' debido a “los roces que tuvo con algunos de sus colegas”. “Al final parodiamos lo que ella le ha hecho a la gente, no inventamos nada, es una situación real”, sentenció.