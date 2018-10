Juan Carlos Oblitas hace dura confesión sobre ‘camisetas desteñidas’ de Perú

Uno de los detalles que llamaron la atención de los hinchas en las redes sociales durante el Perú vs Chile fueron las camisetas despintadas de la selección peruana. En Facebook se desató la polémica con la marca Marathon Sports, debido a las imágenes compartidas donde se observa que la indumentaria se desteñían en algunas zonas a medida que sudaban los jugadores de la 'Blanquirroja'. Una de las zonas más afectadas del uniforme fue el cuello.

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció sobre este incidente. "Este es un tema que sí se ha dado. Sería de nuestra parte una tontera no aceptarlo, pero se va a arreglar. Es algo que ha pasado y, es más, se tiene que arreglar", dijo Oblitas en una entrevista con Movistar Deportes.

En tanto, el ‘Ciego’ anunció que para el amistoso del martes contra Estados Unidos en Connecticut, los seleccionados jugarán con la camiseta alterna donde espera que no se presente el mismo problema. Finalmente, Oblitas se dio tiempo para rechazar los comentarios de los fanáticos cuando Marathon dio a conocer la camiseta oficial para la Copa América 2019 y Eliminatorias a Qatar 2022.

"No estoy metido en eso (redes sociales) a mí me gusta ver cara a cara a la persona cuando opino. No me gustaría cambiar opiniones con gente que no conozco. Es complicado porque también hay una legión de idiotas que pueden entrar", concluyó.

La selección peruana jugará su segundo amistoso internacional de octubre frente a Estados Unidos este martes en el estadio Rencheshler Field, en la ciudad de Connecticut, desde las 6:30 p.m (hora peruana).