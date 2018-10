Exfutbolista de Alianza Lima y Sporting Cristal catalogó de ladrón a árbitro Diego Haro [FOTO]

Universitario de Deportes logró una victoria fundamental frente a Unión Comercio el pasado sábado en el Estadio Nacional. Sin embargo, el triunfo fue opacado por la cuestionada actuación del colegiado, Diego Haro, quien ha recibido infinidad de comentarios en su contra por su desempeño en el duelo correspondiente por el Torneo Clausura 2018.

Tal es el caso de un exfutbolista de Alianza Lima y Sporting Cristal, Jairsinho Gonzales; quien a través de sus redes sociales arremetió con todo contra el árbitro Diego Haro, calificándolo con fuertes adjetivos.

"Diego Haro que tal ladrón, sinvergüenza, no tiene sandre en la cara", posteó el jugador de Sport Huancayo en su Facebook oficial.

Por otra parte, otro futbolista que no se hizo esperar para comentar sobre Diego Haro, fue Reimond Manco; gran perjudicado del partido luego de ser expulsado sorpresivamente ante la escuadra 'merengue'.

El atacante de Unión Comercio también fue duro con el juez del cotejo; quien inicialmente no estaba programado para dirigir este trascendental cruce entre cuadros que luchan en la parte baja de la tabla acumulada.

"Universitario tiene excelente jugadores y no necesita de ese tipo de ayuda. Ese penal no lo cobran ni en el campeonato relámpago de Lurín. Yo me pregunto, si hubiera sido al revés, ustedes creen que Haro cobraba penal a favor de Unión Comercio, imposible, no lo hubiera hecho", acotó 'Rei'.