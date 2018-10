UFC: ¿Khabib Nurmagomedov rumbo a WWE?

El actual campeón de peso ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov, podría dar un vuelco total a su carrera. Tras la batalla campal protagonizada por personal de su esquina y de la de su oponente Conor McGregor, la Comisión Atlética de Nevada decidió suspender a ambos peleadores. Esto ha sido aprovechado por una empresa especialista en otro tipo de combates, la WWE.

Así es, ni corta ni perezosa, la compañía de Vince McMahon ya entró en contacto con 'el áquila' para tenerlo en sus filas. La razón principal del interés de la WWE por Khabib es un futuro ingreso al mercado ruso, de la misma manera que está haciendo con éxito en Australia y en el Medio Oriente.

El encargado de revelar esta noticia fue el mismo Khabib quien dejó un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter. "WWE me pidió subir a bordo ¿Qué opinan?", se puede leer en la publicación junto a dios hashtags que no dejan muy clara su posición al respecto.

#SmashLesnar, puede ser una referencia a un interés en una lucha con el excampeón de peso pesado de UFC, Brock Lesnar, mientras que #FakeFights deja entrever que la naturaleza del espectáculo de la WWE no es de su total agrado.

Por el momento el 'salto' es altamente improbable, pero de algún día darse este traspaso, el nombre de Khabib se uniría a la larga lista de atletas que han combatido en ambas disciplinas, lista que incluye a Ronda Rousey, Ken Shamrock, Batista, CM Punk, entre otros.

@WWE ask me to jump inside.

What do you think guys? #SmashLesnar #FakeFights