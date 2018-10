Terence Crawford vs. José Benavidez Jr. EN VIVO ONLINE: pelea por el título peso welter OMB

Terence Crawford vs. José Benavidez Jr. se ven las caras este sábado (desde las 9:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN y Golden) por el cetro mundial OMB del peso welter en boxeo. La batalla se desarrollará en el Centro de Salud CHI de Omaha, Nebraska.

Terence Crawford tiene un récord de 33-0 con 24 KO, y es el claro favorito en el combate. El púgil de Nebraska estará respaldado por su gente y confía en la victoria.

Su rival es el mexicano-americano José Benavidez Jr. (27-0, 18 KO). El boxeador también invicto y durante las semanas previas a la pelea se encargó de magullar el orgullo de Crawford antes de subir al ring con insultos.

Cada vez que Crawford y Benavidez se ven las caras, los insultos y el intercambio de palabras son obligatorios, lo cual es de esperarse previo a una pelea, pero en este caso la enemistad parece genuina.

"No me cae bien, no es el mejor y lo voy a demostrar", comentó Benavidez. "Habla mucha basura de mí y no ha peleado con alguien de renombre".

“@budcrawford402 has been running his mouth and saying I’m a nobody. I’m going to take full advantage of this opportunity.” – @josebenavidezjr #CrawfordBenavidez | Sat. Oct 13th | Live on @ESPN pic.twitter.com/OaO1b3gnV6