Santa Fe vs. Junior EN VIVO ONLINE: por la jornada 14 de la Liga Águila

VER EN VIVO Santa Fe vs. Junior se juega este sábado 13 de octubre en duelo correspondiente a la jornada 14 de la Liga Águila de Colombia. Este encuentro irá desde las 7:45 pm (hora peruana) EN DIRECTO en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’. Será transmitido vía RCN; y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El conjunto de Independiente de Santa Fe jugará de local en esta jornada, en la tabla de posiciones de la Liga Águila se ubica en el puesto siete con 21 puntos. En los últimos cinco partidos por la liga colombiana, “El Cardenal” obtuvo tres victorias, un empate y una derrota.

🛫✅| ¡Nuestros reservados a Bogotá!



Tiburones, estos son los 2⃣1⃣ jugadores reservados por el Profesor Comesaña para enfrentar a Santa Fe este sábado por la fecha 14 de la #LigaAguila🏆. ➡ https://t.co/PEiBC6iUCs#VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/tYTfDCEwcH — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 12 de octubre de 2018

El plantel dirigido por Guillermo Sanguinetti no contará con el mediocampista Juan Daniel Roa, quien se encuentra de gira con la Selección Colombiana por los amistosos en Fecha FIFA 2018. En lo que va de la temporada solo han sido derrotados en dos ocasiones en calidad de local, y contra Junior podría quedarse con los puntos ya que no es buen visitante.

En la previa del partido, habló el técnico uruguayo, Guillermo Sanquinetti, y analizó el partido contra el ‘Tiburón’, alegando que sus dirigidos llegan más descansados. “Santa Fe llega muy bien y con buenos resultados. Tuvimos una semana de descanso y eso es bueno desde la parte física”, apuntó.

Cuando le abordaron el tema de la delantera del Junior de Barranquilla, Sanguinetti expresó no tener exceso de confianza y el plus que tendrán es la localía. “Si bien es bueno atacando, también le metieron goles; así que no hay que confiarse ni tampoco preocuparse más de la cuenta. Enfrentaremos un gran rival, lo respetamos, pero estamos en casa y tenemos que sacar los tres puntos”.

#PostalesDelLeón 📸🦁 Ejercicios de fuerza 💪 y técnica de golpe de cabeza.



¡VAMOS SANTA FE 🇮🇩! pic.twitter.com/SnU4nXsNVh — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 10 de octubre de 2018

Santa Fe necesita una victoria para seguir dentro del grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga Águila.

Por su parte, el Junior de Barranquilla llega a este duelo con el ánimo al tope luego de vencer 4-3 a Deportes Tolima. Los dirigidos por Julio Comesaña se ubica en el cuarto casillero con 24 unidades Se prevé que en el esquema haya algunas modificaciones, ya que desde el inicio arrancarán Teófilo Gutiérrez y David Murillo.

Horarios para ver el Santa Fe vs Junior EN VIVO ONLINE por la Liga Águila

Perú: 7:45 pm

México: 7:45 pm

Colombia: 7:45 pm

Ecuador: 7:45 pm

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida): 8:45 pm

Venezuela: 8:45 pm

Bolivia: 8:45 pm

Chile: 9:45 pm

Uruguay: 9:45 pm

Argentina: 9:45 pm

Brasil: 9:45 pm

Canales para ver el Santa Fe vs Junior EN VIVO ONLINE por la Liga Águila

RCN

Win Sports

Santa Fe vs Junior: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Liga Águila

Santa Fe: Robinson Zapata; Carlos Mario Arboleda, Javier López, Héctor Urrego, Edwin Herrera; Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Diego Guastavino, Luis Manuel Seijas; Carmelo Valencia y Wilson Morelo.

Junior: Viera; Piedrahita, Pérez, Fuentes, Ditta, Pico; Cantillo, González, Barrera, Días, Hernández.

