Perú vs Chile: medio estadounidense resaltó 'incidente' previo al partido

Perú vs Chile en vivo se juega hoy en Estados Unidos. Desde el país norteamericano, un conocido medio periodístico resaltó un pequeño ‘incidente’ que benefició a ambas selecciones durante las eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

El Miarmi Herald resaltó los puntos que ganó la selección peruana y la chilena tras la derrota y empate con Bolivia, respectivamente.

Como señaló el diario estadounidense, no se trata de un partido “amistoso”, además de tratarse del primer partido entre ambos tras recibir las victorias en mesa sobre el conjunto ‘Altiplánico’.

En la fecha 7 y 8 de las eliminatorias a Rusia 2018, Bolivia venció por 2-0 a Perú, de local, y empató 0-0 con Chile de visita. Se trataba de un gran momento para los dirigidos por Ángel Hoyos.

En la décima jornada, la ‘Blanquirroja’ perdió por 2-1 contra los ‘Mapochos’. Sin embargo, en noviembre del 2016, ambos equipos ganaron los puntos de los partidos contra Bolivia, por la presencia en el juego del paraguayo Nelson Cabrera. A partir de aquel ‘incidente’, la situación cambió en favor de Perú, que clasificó a Rusia 2018, y contra de Chile, que quedó eliminado.

“En 2016, Chile empató con Bolivia 1-1, pero La Roja protestó por la elegibilidad del nacido en Paraguay, Nelson Cabrera. Chile ganó la apelación y se adjudicó una victoria de 3-0. El atractivo también benefició a Perú, ya que Cabrera también jugó contra ellos apenas unos días antes. Pero Perú perdió el partido, y el salto de 0 a 3 puntos puso a Perú en los playoffs por diferencia de goles sobre Chile”, expresó el Miami Herald.

“No hay lujuria en el amor”, indicó el medio norteamericano, calentando el primer Perú vs Chile tras aquel momento. Esta nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ se jugará en fecha FIFA en el Hard Rock Stadium de Miami.

