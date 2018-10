Ecuador vs Qatar EN VIVO ONLINE: amistoso internacional en la Fecha FIFA 2018

VER EN VIVO Ecuador vs Qatar se juega este viernes 12 de octubre en un amistoso internacional en la Fecha FIFA 2018. Este duelo se desarrollará desde las 10:30 am (hora peruana) en el Jassim Bin Hamad Stadium. Será transmitido vía DirecTV; y además no puedes perderte ONLINE el minuto a minutos por larepublica.pe.

El combinado dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez disputará el Ecuador vs Qatar con la misión de obtener su tercera victoria consecutiva. En el mes de septiembre, la selección ecuatoriana enfrentó en la Fecha FIFA 2018, a Guatemala con victoria 2-0; ya mabién derroto por el mismo marcador a Jamaica.

El cuadro ‘Tricolor’ llega al Ecuador vs Qatar con la consigna de ir encontrando el equipo ideal para afrontar las eliminatorias camino al Mundial de Qatar 2022. El cuadro norteño no pudo clasificar a la última Copa del Mundo tras una mala campaña. Ahora con nuevo plantel y técnico buscarán llevar a su selección a la élite del fútbol.

Prof. Hernán Darío Gómez: Yo no tengo nada que esconder, para mi puede estar la prensa siempre, habrán momentos en que necesitemos intimidad para trabajar, a esta selección viene el que quiere la gloria, el que quiere hacer historia, aquí no viene nadie a la fuerza pic.twitter.com/EcaYYdms1F — FEF Ecuador (@FEFecuador) 11 de octubre de 2018

El “Bolillo” Gómez es un miembro de la casa, ya que en su primera etapa como entrenador de la ‘Tricolor’ lo llevó al mundial de de Corea-Japón 2002.

El conjunto norteño tendrá algunas bajas para el Ecuador vs Qatar, Carlos Cuero, Renato Ibarra y el atacante Romario Ibarra no podrán alternar. En la previa al Ecuador vs Qatar, el ‘Bolillo’ Gómez tuvo un acercamiento con la prensa y dejó algunas apreciaciones de este encuentro amistoso.

La selección ecuatoriana de fútbol realizó esta noche el reconocimiento de la cancha del estadio Jassim Bin Hamad, donde mañana enfrentará a su similar de Qatar. #JuntosHaciaQatarhttps://t.co/n12Ha4QH73 pic.twitter.com/kah2GoN12Q — FEF Ecuador (@FEFecuador) 11 de octubre de 2018

“Esta es una selección importante, con jugadores jóvenes y con otros de experiencia, entre más tengamos es mecho mejor, vamos a ir a una eliminatoria muy larga y dura”, apuntó el estratega colombiano.

“La predisposición de los muchachos simepre es buena... tratamos de sacarle provecho a todo, miro cosas como la predisposición, el esfuerzo, la entrega de los jugadores”, siguió el DT de Ecuador.

La selección de Qatar también tuvo roces internacionales en el mes de septiembre, y es que ellos serán los anfitriones del Mundial 2022. Los dirigidos por el español Feliz Sánchez derrotaron a sus dos rivales: China por la mínima diferencia; mientras que a Palestina lo goleó por 3-0.

En el historial de los Ecuador vs Qatar, esta será la tercera ocasión en que se midan ambas selecciones. La primera se desarrolló en 1996 donde quedaron empatados a uno, ese mismo año se volvierona enfrentar pero esta vez la ‘Tricolor’ ganó por 2-1.

Los 3 últimos partidos de Ecuador

11 SEP. 2018 - Toyota Park , de Chicago: Guatemala 0 – Ecuador 2. (Amistoso).

07 SEP. 2018 - Red Bull Arena, en Harrison: Ecuador 2 – Jamaica 0. (Amistoso)

10 OCT. 2017 – Estadio Olímpico Atahualpa: Ecuador 1 – Argentina 3. (Eliminatorias). pic.twitter.com/M1lYXTc3Yb — FEF Ecuador (@FEFecuador) 11 de octubre de 2018

El Ecuador vs Qatar se jugará en el Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium) en la ciudad de Doha. Este recinto fue inaugurado en 1975 y su grass natural fue renovado en el 2004. Además deben saber que tiene una capacidad para 15000 espectadores.

Para poder disfrutar de todos los partidos de los amistosos internacionales en la Fecha FIFA 2018, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Ecuador vs Qatar EN VIVO ONLINE por amistoso internacional en la Fecha FIFA 2018

Perú: 10:30 am

México: 10:30 am

Colombia: 10:30 am

Ecuador: 10:30 am

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida): 11:30 am

Venezuela: 1:30 p. m.

Bolivia: 1:30 p.m.

Chile: 12:30 pm

Uruguay: 12:30 pm

Argentina: 12:30 pm

Canales para ver el Ecuador vs Qatar EN VIVO ONLINE por amistoso internacional en la Fecha FIFA 2018

DirecTV

ESPN

Ecuador vs Qatar EN VIVO ONLINE vía DirecTV por amistoso internacional en la Fecha FIFA 2018

Narración: Fabián Gallardo

Comentarios: Carlos Víctor Morales | Diego Arcos | Bianca Salame

Ecuador vs Qatar: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por amistoso internacional en la Fecha FIFA 2018

Ecuador: Domínguez; Paredes, Erazo, Arboleda, Ramírez, Méndez, Francia, Preciado, Ibarra, Bolaños, Valencia.

Qatar: Mohamed Ali; Correiam Afif, Alrawi, Hatim, Khoukhi, Al Haydos, Salem, Mukhtar, Madibo, Abdulla.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Ecuador vs Qatar por amistoso internacional en la Fecha FIFA 2018

Si quieres seguir en Internet el Ecuador vs Qatar, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.