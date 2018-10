Uruguay vs Corea del Sur EN VIVO ONLINE: partido amistoso por la Fecha FIFA

Uruguay vs Corea del Sur se enfrentan en un interesante encuentro este viernes (6:00 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE vía VTV) en partido amistoso por fecha FIFA en el estadio Copa Mundial de Seúl, capital del país asiático.

Oscar Washington Tabárez, seleccionador de Uruguay, dejó fuera de su convocatoria al delantero del Barcelona, Luis Suárez, al central del Atlético de Madrid José María Giménez y al mediocentro del Santos Carlos Sánchez.

En el caso de Luis Suárez, el delantero de Uruguay ha preferido quedarse junto a su esposa, quien en las próximas horas dará a luz al tercer hijo de la pareja.

Paulo Bento, entrenador de Corea del Sur, dirigirá su tercer partido con el combinado asiático. Previamente estuvo en la victoria frente a Costa Rica por 2-0 y la igualdad sin goles contra Chile.

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados se disputó en Goyang el 8/9/2014, y culminó con victoria Celeste por 1 a 0, con gol de José María Giménez. pic.twitter.com/ckwxsIZxrN — Selección Uruguaya (@Uruguay) 11 de octubre de 2018

El seleccionador portugués tiene grandes expectativas respecto al juego de su equipo frente a los 'charrúas'. "Independientemente del resultado, creo que Corea del Sur puede avanzar al siguiente nivel al jugar este tipo de partido", indicó.

Uruguayos y surcoreanos se han enfrentado 7 veces a lo largo de la historia a nivel de selecciones mayores. La Celeste ganó 6 encuentros y el restante culminó en empate.

Uruguay vs Corea del Sur: alineaciones probables

Uruguay: Muslera - Cáceres, Godín, Coates, Laxalt - Nández, Torreira, Bentancur, de Arrascaeta - Pereiro, Cavani.



Corea del Sur: Jin-Hyeon Kim ; Lee, Jang, Young-Gwon Kim, Hong, Jung, Ki, Hee-Chan Hwang, Nam, Son,Ui-Jo Hwang.

