Lionel Messi: France Football explicó por qué eliminó encuesta del Balón de Oro

La revista France Football, que entrega el trofeo Balón de Oro 2018, emitió un comunicado en sus redes sociales para justificar su decisión de eliminar la encuesta que estaba en su web donde Lionel Messi lideraba las preferencias del público para llevarse el premio.

“Queridos lectores. Como ayer pudieron comprobar, nos vimos obligados a quitar el artículo: ‘Encuesta: vote por quién, en su opinión, merece ganar el Balón de Oro 2018’, debido a la creación de miles de cuentas falsas, a través de ‘malware’, que falseaban los resultados", se lee en la primera parte del comunicado.

La publicación también aclaró que el resultado de la encuesta no iba a influir en el premio pues son periodistas quienes evalúan al ganador. Lionel Messi tenía contabilizado 700.000 votos y lideraba con amplio margen. Mohamed Salah (31%) y Cristiano Ronaldo (8%) están detrás del argentino. Incluso el 'The Best' de la FIFA, Luka Modric, apenas tenía el 2%.

"Gracias a todos por no haber malinterpretado un simple ‘incidente’ técnico más allá de nuestro control. Nos vemos el 3 de diciembre con el resultado final del Balón de Oro en categoría masculina y femenina, así como el Trofeo Kopa”, termina el texto.