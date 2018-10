Barcelona vs Real Madrid: cómo y dónde ver el clásico de la Liga Santander [GUIA TV]

FC Barcelona vs Real Madrid chocan el próximo domingo 28 de octubre por la jornada 10 de la Liga Santander. El clásico español es un atractivo ineludible para los espectadores y amantes de este deportes se jugará desde las 10:30 a.m. (hora peruana) en el estadio Camp Nou y puedes seguirlo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE vía ESPN 2 / DirecTV / LaRepublica.pe.

Barcelona vs. Real Madrid: Lionel Messi mandará en el ataque

Comandados por el capitán Lionel Messi, Barcelona llegará a este encuentro tras enfrentarse a Sevilla por La Liga Santander y al Inter de Milán por la Champions League, ambos en el Camp Nou. El equipo de Ernesto Valverde tuvo un arranque demoledor en el torneo español encadenando cuadro victorias consecutivas.

Sin embargo, entró en una irregularidad y sumó tres empates y una derrota de visita frente al Leganés. De momento, se ubica en el segundo lugar con 15 puntos, detrás de Sevilla. Mientras que en la Champions, derrotó al PSV y Tottenham y es líder absoluto del Grupo D con 6 puntos.

Barcelona vs Real Madrid: Primer derbi sin Cristiano Ronaldo

En tanto, Real Madrid vistará el Camp Nou tras medirse al Levante por La Liga y al Viktoria Plzen de República Checa por la Champions League, ambos en el Santiago Bernabéu. Al igual que el Barca, tuvo un destacable comienzo en la era de Julen Lopetegui con cuatro triunfos y un empate, pero desde la abultada caída por 3-0 ante Sevilla, el cuadro ‘merengue’ no ha podido marcar un gol y también perdió con Alavés. Se ubican en el cuarto lugar con 14 puntos.

En la Champions League venció a la Roma y cayó con CSKA Moscú, ubicándose en el segundo lugar con 3 puntos. Además, este significará el primer derbi español en las últimas nueve temporadas sin la presencia de Cristiano Ronaldo, quien dejó el Real Madrid para fichar por la Juventus de Italia.

Barcelona vs Real Madrid: Resultado del último encuentro en el Camp Nou

El último enfrentamiento entre Barcelona vs Real Madrid en el Camp Nou quedó empatado 2-2. Los goles del cuadro culé fueron obras de Luis Suárez y Lionel Messi mientras que de los merengues anotaron Cristiano Ronaldo y Gareth Bale.

Horarios para ver el Argentina vs. Irak EN VIVO ONLINE en amistoso por fecha FIFA

Argentina – 12:30 p.m.

Perú – 10:30 a.m.

México – 10:30 a.m.

Honduras – 11:30 a.m.

Guatemala – 11:30 a.m.

Costa Rica – 11:30 a.m.

Panamá – 12:30 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) – 13:30 p.m.

Bolivia – 11:30 a.m.

Puerto Rico – 11.30 a.m.

Venezuela – 11:30 a.m.

Paraguay – 11:30 a.m.

Uruguay – 12:30 p.m.

Chile – 12:30 p.m.

Brasil – 12:30 p.m.

España – 17:30 p.m.

Canales para ver el Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

ESPN 2

BeIN Sports

Movistar Partidazo

TDN

SkySports

DirecTV

Barcelona vs. Real Madrid: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Coutinho, Dembélé, Messi y Suárez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Asensio y Benzema.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs. Real Madrid por La Liga Santander?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs. Real Madrid, LaRepublica.perealizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.