Mánager de Barcelona lanza dura advertencia contra Arturo Vidal

Arturo Vidal no se queda callado nunca, y suele utilizar sus redes sociales, especialmente el Instagram y Twitter para decir lo que piensa o siente sobre alguna situación en particular. Y en los últimos días lo hizo para expresar su molestia por su suplencia en el Barcelona, sin embargo, esto no fue bien tomado en la entidad azulgrana.

Para Pep Segura, Mánager de FC Barcelona, Arturo Vidal "Le ha faltado el respeto a la entidad y a sus compañeros. Estoy seguro de que rectificará", concluyó el directivo en una entrevista con el diario Sport de Cataluña, en la que sin embargo dijo comprender el contexto en las que el jugador de la selección chilena hizo las publicaciones.

"Tienen una doble connotación. Demuestra el chico que quiere integrarse rápidamente al Barcelona y ayudar al equipo y se siente frustrado por no disponer de más minutos. También debe trabajar en la línea de tener respeto por los compañeros, por el vestuario, por el entrenador y por el club. Entendemos que de alguna manera él es muy consciente de las publicaciones le han perjudicado a él más que a nadie", precisó Pep Segura.

Pep Segura le pidió a Arturo Vidal que se rectifique.

La molestia de Arturo Vidal comenzó tras el juego por la Champions League contra el Tottenham, donde solo jugó 6 minutos, publicando luego en su cuenta de Instagram un emoticón de enfado. Luego del empate contra Valencia por la Liga Santander, donde ni siquiera ingresó, subió otra publicación con la frase: "Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos".

"No era nada en lo deportivo, era otra cosa y lo saqué para que no se especulara, hay cosas personales o chistes que uno puede subir a las redes sociales. Por eso lo cambié y puse algo de la selección, pero nada del Barcelona o una persona, si tengo que decir algo lo digo a la cara", respondió Arturo Vidal sobre sus publicaciones.

Pero añadió que sí le enfada no jugar. "¿Cómo uno va a estar contento cuando no juega? Menos yo, que soy un jugador que siempre ha luchado, que ha estado en los mejores equipos del mundo, he ganado y quiero seguir ganando todo con Barcelona", precisó el ‘Rey’.

Arturo Vidal está muy incómodo con ser suplente en el Barcelona.