Oficial: Valentina Shevchenko peleará en el UFC 231

¡Llegó su momento! Valentina Shevchenko fue confirmada en el evento de UFC 231, donde enfrentará a Joanna Jedrzejczyk por el título de peso mosca en la división femenina el próximo 8 de diciembre.

El presidente de la UFC, Dana White, decidió restablecer este combate y cancelar el que estaba pactado entre Valentina vs. Siajra Eubanks como la pelea estelar del próximo UFC 230.

Dana White regresó a la pelea original luego de que en el UFC 229, Lewis remontará sobre el final y derrotara a Alexander Volkov, ganándose así una posibilidad por el cinturón de peso pesados contra Daniel Cornier.

Con esa lucha ocupando el lugar principal en el UFC 230, el presidente de la empresa le dijo a ESPN que el Valencia Shevchenko vs. Joanna Jedrzejczyk estaba de vuelta para el UFC 231 en Toronto.

Eubanks, como era de esperarse, no está nada contenta con este repentino cambio repentino y reaccionó a través de sus redes sociales: “Que me pongan en el cartel. En la pelea coestelar. No me importa. Pero que me pongan para ganar una oportunidad titular. ME LO HE GANADO. ES MI MOMENTO. Dejen de manejar esto como un circo”, publicó.