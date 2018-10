Corinthians vs Cruzeiro EN VIVO: por la ida de la final de la Copa Brasil

Corinthians se enfrenta este miércoles 10 de octubre a su similar de Cruzeiro EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la gran final de la Copa Brasil a partir de las 7:45 p.m. - hora peruana. El cotejo se disputará en el Estadio 'Mineirao' y lo podrás ver por las pantallas de ESPN; asimismo, seguir todos los pormenores minuto a minuto por LaRepublica.pe.

Corinthians vs. Cruzeiro: choque de ganadores

El duelo reúne a dos clubes acostumbrados a ganar la competición, con mayor ventaja para los 'azules'. Si 'golpea' al Corinthians, el Cruzeiro será el más ganador de la Copa de Brasil con seis títulos, dejando al Gremio de nuevo con cinco. El 'Timao', por su parte, busca la cuarta copa, que no conquista desde 2009 cuando salió airoso frente a su par del Internacional.

Con el Estadio Mineirao como escenario, ambos elencos disputarán el primer partido de la gran final de la Copa Brasil 2018. El equipo de Cruzeiro quiere dar el primer golpe para buscar el bicampeonato, pero enfrente estará un Corinthians que se encargó de eliminar a uno de los favoritos, como lo es el Flamengo.

En la ronda de semifinales, el 'Timao' de Jair Ventura tuvo una serie complicada ante el 'mengao'. El partido de ida terminó con un empate sin goles; pero en la vuelta, Avelar y Pedrinho se hicieron presentes para que Corinthians se llevara el triunfo en el global.

Por su parte, Cruzeiro viene de quedarse fuera de la Copa Libertadores tras haber caído ante Boca Juniors. Sin embargo, los de Mano Menezes pintan como el cuadro favorito para llevarse el título y repetir el de la edición anterior.

Cruzeiro dejó en el camino a Palmeiras en las semis. Luego que en la ida venciera a domicilio 1-0 y en el partido revancha igualase 1-1; quedándose con la llave que lo metió en la final de la Copa Brasil.

Tudo pronto para a final de amanhã da Copa do Brasil! Confira em fotos a última atividade do #Timão na véspera do jogo decisivo com o Cruzeiro.



📸 Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians #VaiCorinthians#FinalCopaDoBrasil pic.twitter.com/ULJ2Tm5Tjo