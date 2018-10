¿Perú se puede quedar sin ser la sede del Mundial Sub 17?

¡Alarmante noticia! El Mundial de Fútbol Sub 17, que estaba programado para realizarse en el Perú, ahora corre riesgo luego de que el ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, revelara que no hay presupuesto para dicho evento. ¿Y la Federación Peruana de Fútbol?

Este martes, el titular del sector de Educación se presentó a una sesión que tocó el tema "Proyecto de Presupuesto del Sector de Educación para el año fiscal 2019", donde advirtió que la Copa del Mundo Sub 17 no tiene ningún presupuesto.

"Efectivamente el Mundial Sub 17 no tiene presupuesto asignado en el 2019. De esos 200 millones no hay ningún presupuesto y eso se debe a que los compromisos asumidos por la Federación Peruana de Fútbol fue antes de coordinar con nosotros la demanda adicional que el dinero público requiere", señaló Daniel Alfaro Paredes.

Cabe recordar que semanas atrás, la vicepresidenta de la República, Mercedez Aráoz, también dijo desconocer sobre este punto.

"No tengo conocimiento del tema, no sé si se contactaron con alguien. Conmigo nadie habló, no estoy segura si está en la ley de presupuesto, tendría que confirmarlo", declaró en Ovación.