Selección peruana: Gary Medel afirmó que no hinchaba Perú durante Rusia 2018

Previo al Perú vs. Chile de este viernes, Gary Medel dio unas declaraciones en conferencia de prensa para hablar sobre el juego que viene ofreciendo la selección peruana y de las virtudes que tienen algunos jugadores.

El ‘Pitbull’, quien actualmente juega en el Besiktas de Turquía, afirmó que Chile tendrá que tener cuidado con Luis Advíncula y Christian Cueva, pues los considera como los futbolistas más peligrosos de la selección peruana.

"Clásico, sí. Todos los rivales son iguales, creo que (Perú) es un equipo muy dinámico, muy rápido. Tienen esa explosividad que lo manejan dentro del campo. El lateral derecho suyo ( Advíncula) es rapidísimo, y Cueva tiene una habilidad muy grande. La verdad hay que analizar el equipo completo", manifestó Gary Medel ante los medios.

“Perú es un rival que ha cambiado bastante. Al principio de las Eliminatorias eran un equipo distinto al que terminó. Se fueron ganando el espacio humildemente trabajando calladitos y creo que lo hicieron super bien, y al final se ganaron ese respeto que merece hoy en día. Me gusta bastante (como juega Perú)", añadió el volante de 31 años.

¿Gary Medel apoyó a la selección peruana durante el Mundial de Rusia 2018?

Como es costumbre en una Copa del Mundo, los sudamericanos suelen apoyar a las selecciones de CONMEBOL que los representan; sin embargo, este no fue el caso de Gary Medel, ya que aseguró no haber hinchado por la selección peruana durante su participación en Rusia 2018.

"La verdad que no. Yo solo hinchaba solamente por Chile. Si (la selección peruana) ganaba me daba igual y si perdía me daba igual. No tengo nada en contra de ellos. No sé cómo explicarlo la verdad", señaló.