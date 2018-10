Jorge Sampaoli sobre eliminación en Rusia 2018: “Cada partido fue un sufrimiento”

Ciento un día después de la dura eliminación frente a Francia que terminó con los sueños de la Selección Argentina en el Mundial Rusia 2018, Jorge Sampaoli rompió su silencio y analizó el desempeño del comando técnico y el grupo en general en la Copa del Mundo en una extensa entrevista con el diario Marca de España.

Sampaoli, que llegó con una aprobación de 95% de la gente a la ‘Albiceleste’, afirmó que se tomó un descanso para profundizar en la experiencia vivida en la Copa del Mundo – donde sufrió para pasar la fase de grupos - y alejarse de la vida mediática y las críticas. Reconoció que no pudo hacer los cambios que hubiera querido y confesó que "cada partido era casi un sufrimiento".

“Fue un año en un lugar, la selección, de mucha tempestad, exigencia, obligación, inmediatez, donde nosotros y los jugadores estábamos obligados solo a ganar y en esa tesitura fue muy duro hacerla fluida, más allá de que todo estábamos muy involucrados. La mochila que tenía este grupo era demasiado pesada, estábamos todos empujados a un camino de obligación en la que era difícil hacer surgir el talento”, expresó.

“Muchas veces tuve que acercarme a muchos futbolistas para que disfrutasen... No sé, yo creo que preparamos muy bien el Mundial, pero luego la Copa en sí no fue tan buena, obvio. Debíamos tener equilibrio para que la obligación de ganar que tenía el jugador argentino no generara más ansia. Cada partido era casi un sufrimiento. Pero dicho eso, le digo: nunca se dejó de entrenar bien, de preparar los partidos a fondo”, agregó.

Las reuniones del plantel y las aportaciones de Javier Mascherano

Por otro lado, el casildense reveló la existencia de reuniones de los futbolistas en la concentración y defendió la incorporación de Javier Mascherano a la decisiones del grupo durante la cita mundialista.

“El problema no son las reuniones, el problema es que las reuniones se vuelvan públicas...Busqué todas las maneras para involucrar al grupo, para tratar de que el jugador se sacase la mochila de no ganar, esa ansiedad que les impedía desarrollarse individual y colectivamente. Una cosa era los entrenamientos, que eran de un nivel altísimo, y otra los partidos, donde no podíamos sostener ese nivel de juego. Además, Masche era un gran jugador de fútbol”, justificó.

El nivel de Lionel Messi

Respecto a Lionel Messi, el DT santafesino comentó que lo vio muy comprometido con el objetivo de ganar el Mundial pero consideró que la “inmediatez de ganar como sea”, pudo afectar su rendimiento.

“Verlo tan comprometido, sufriendo mucho cuando no se ganaba. El mejor jugador de la historia estaba muy comprometido. Leo sufría como ninguno la imposibilidad de ser. Le pesaba como al que más no haber podido trascender grupalmente. Tener al mejor del mundo en tu equipo te obliga a una exigencia máxima. Y el resto debemos estar a su altura. Pero a veces se puede, y a veces no se puede. Y en esa lucha estábamos todos los días. Tener a Leo te obliga a no tener margen de error a la hora de ganar”, concluyó.