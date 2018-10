Johan Fano sobre Universitario: “Así traigan a Pep Guardiola, no sirve de nada”

La victoria de Universitario de Deportes frente a Sport Huancayo en el Torneo Clausura ha servido como un envión anímico a los jugadores para salvar al equipo del descenso. La ‘U’ se ubica en penúltimo lugar de la Tabla acumulada y muchos hinchas ‘merengues’ pidieron la salida del técnico Nicolás Córdova por los malos resultados. Incluso, miembros de la Trinchera Norte, fueron a ajustarlo en los entrenamientos en Campo Mar.

Sin embargo, para Johan Fano, exjugador e hincha de Universitario, el club no debería cesar en este momento al chileno. Además, cree que así intenten fichar a Pep Guardiola del Manchester City, no va a servir de nada si los futbolistas no entienden la idea de juego del entrenador.

“Así traigan a Pep Guardiola, si los jugadores no asimilan lo que el técnico quiere, no sirve de nada. Los jugadores toman las decisiones dentro del campo”, dijo a El Comercio. También, ‘El Gavilán’ señaló que “solo con garra y luchando no nos vamos a salvar. Hay que sumarle planificación futbolística, pero ambos tienen que ir de la mano”.

Johan Fano y su opinión sobre Juan Vargas y Germán Denis

La imagen de Juan Manuel Vargas ha sido de los temas de debate entre los fanáticos cremas por su sobrepeso. El ‘Loco’ disparó hace algunas semanas contra sus críticos y mandó una franse para un supuesto pesaje desnudo. Johan Fano salió en defensa del lateral crema. “Juan Manuel ama a la ‘U’ y no es la idea criticar por criticar. Él es un referente y le da mucha confianza a los más chicos del plantel. Uno no puede salir a decir si está bien o no su peso”, citó.

Por otro lado, Fano habló sobre la actualidad de Germán Denis, quien lleva dos goles consecutivos y reveló que el argentino le está agarrando cariño a la institución. “Tiene trayectoria y lo que le está pasando a Denis es lo que yo viví: agarrarle cariño muy rápido a la ‘U’. El hincha no le va a pedir cien goles, pero sí que salga con la camiseta llena de sudor”, concluyó.