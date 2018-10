¿Cristiano Ronaldo culpa al Real Madrid de sus problemas personales?

Cristiano Ronaldo pasa por un momento fútbolistico muy bueno, ya que comenzó a anotar goles en la Serie A con la Juventus y viene siendo muy importante en el esquema de Massimiliano Allegri. Sin embargo, en el ámbito personal tiene un problema muy delicado, y el portugués habría apuntado como cumplable de lo que le pasa a su exequipo, el Real Madrid

Recientemente se ha vuelto a abrir, luego de nueve años, el caso en su contra por una presunta violación sexual cometida contra su ex abogada, Kathryn Mayorga. Según la versión de la mujer, Cristiano Ronaldo le ofreció 375 mil dólares para que retire los cargos de su denuncia y silencie a los testigos directos de este caso.

Según información del diario ‘La Repubblica’ de Italia, el portugués le habría contado a las personas más cercanas de su entirno que esta´seguro que Real Madrid está detrás de lo que el considera una calumnia que busca manchar su honor y su reputación, y que el cuadro merengue no tolera que se haya ido, por lo que tratarían de destruir su carrera.

El mismo rotativo indica que para Cristiano Ronaldo, los hechos se personifican en Florentino Pérez, quien habría influido además en que el portugués no gane ni el Premio The Best ni el de Mejor Jugador de la UEFA, así como de su cuestionada expulsión contra Valencia por la Champions League.

Cabe precisar que desde el año pasado, la relación entre Cristiano Ronaldo y Real Madrid se habría roto, luego de que el cuadro de la capital española decidió no apoyar al máximo goleador histórico de la institución en el caso de la suespta evación de impuesto que ponía al portugués en problemas con La Hacienda.