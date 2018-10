Selección de Judo visitó escuelas del Callao

El deporte es el medio para reconstruir una sociedad quebrada por los problemas. Eso lo tiene en claro las autoridades del Instituto Peruano de Deportes, por eso como parte de su proyecto : “Deportistas Top Perú en las Escuelas”, fueron al Colegio Emblemático “San Juan Macías”, en el distrito del Callao.

En esta oportunidad los destacados integrantes de la selección nacional de judo como Karen Cornejo, Frank Alvarado, Jesús Gavidia, Daryl Yamamoto, José Luis Arroyo y Alex Perca, fueron los encargados de llevar alegría a los niños chalacos.

La Directora de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, Susana Córdova, quien manifestó la importancia de llevar a nuestros representantes para Lima 2019 a los chicos de los colegios. “Me parece muy importante que los judocas cuenten sus experiencias y cómo se iniciaron en el deporte para que los niños los tomen como ejemplo. Así aprenden a que todo en la vida tiene un sacrificio y la importancia de representar al país y escuchar el Himno Nacional cuando suben a un podio”.

El ganador de la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Judo en San José, Costa Rica y bronce en Odesur 2018, Frank Alvarado, indicó que fue una buena experiencia compartir con los niños. “Esta actividad con los niños del Callao me parece fabulosa porque conocieron de cerca lo que es el judo y nosotros les explicamos que es un deporte que no es violento y que se puede practicar desde muy chico y si hay supervisión, no hay riesgos”.