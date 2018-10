Buenos Aires 2018: Conoce la historia de Naomí y Andrea, las dos guerreras peruanas

“En la vida hay que luchar contra las adversidades para alcanzar el éxito”,es un lema que puede resumir la trayectoria de estos jóvenes deportistas peruanos.Ellos aprendieron a convivir en una sociedad donde las oportunidades eran escasas y el deporte un medio de aprendizaje.

En esta nota conoceremos la historia de Noemí Huayhuameza y Andrea Hurtado, ambas atletas se encuentran en Buenos Aires, listas para representar al Perú en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La campeona del pueblo

Con solo verla descubres que es una luchadora, que no se rinde ante los problemas y a pesar de los momentos complicados, ella siempre va a sonreír. Esto es Naomí, la niña que desde los 9 años trabajó para ayudar a su mamá, la única persona que confió en ella.“Mi mamá es la que ha estado conmigo en todo momento. En realidad es la única que me ha apoyado. Muchos dicen que debes ponerte el primer apellido, el paterno, pero es depende de cada uno, de cómo le guste”.

Naomí lleva el apellido de su madre ,“Orneta”, en su judogui, vestimenta de pelea, como una especie de homenaje a la única persona que confió en ella cuando nadie lo hizo. ”Cuando era chica más estaba con mi familia materna, más apegada a ellos. La mayor parte del tiempo la pasaba con mis tías porque mi mamá se dedicaba a trabajar y a trabajar”, indicó la deportista.

Ella aún sigue en el colegio, pero gracias a la Federación Peruana de Judo se encuentra entrenando en el la VIDENA y vive en la residencia de San Luis. “El sueño de todo deportista es comprarle una casa a su mamá y eso es lo que quiero. Siempre he sido agradecida, aunque a veces no se lo diga, se lo demuestro. Soy de pocas palabras, me gustan más los hechos”, expresó la campeona al portal web elpoli.pe.

Naomi participa en la especialidad de Judo y prometió a su familia que se regresa de Argentina con una medalla olímpica. “Me he venido preparando mucho, por eso sé que voy a dar un gran papel. Voy a ir por una medalla.El sensei Zegarra confía en mí y lo que menos quiero es defraudarlo. Mi mamá dice que está muy orgullosa de mí. Sin embargo, yo le digo que recién estoy empezando. Deseo darle lo mejor a ella”, señaló la deportista al medio web.

El sueño es el límite

Andrea es el presente y futuro del deporte nacional. Ella tendrá el honor de ser la abanderada en estos Juegos Olímpicos y eso le motiva a cumplir una buena labor en las tierras argentinas.“Luchemos por una medalla. Aprovechemos al máximo la oportunidad y dejemos en alto el nombre del Perú”, indicó.

Ella es natural de Trujillo y descubrió que la natación es parte de su vida cuando cumplió 10 años. Al principio no me gustaba tanto. Hice varios deportes, el vóley fue uno de ellos, pero poco a poco le agarré el gusto a la natación, porque me relajaba, me sentía en mi espacio, y de allí lo tomé como parte de mí”, señaló la deportista.

Andrea Hurtado pertenece al grupo de deportistas de élite para los Juegos Panamericanos Lima 2019, pero ella prefiere ir paso a paso. Por ahora su mente está puesta en ganar el oro en las Olimpiadas de la juventud y después seguir con sus estudios académicos. “Tengo muchos sueños, a parte de la natación. Entre ellos es estudiar en Estados Unidos medicina, es una de mis metas”, finalizó.