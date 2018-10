Jorge Cori logra histórico oro para Perú en Olimpiada de Ajedrez

Jorge Cori sigue enorgulleciendo al Perú. En esta ocasión, el Gran Maestro Internacional obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Ajedrez, disputado en Batumi, Gerogia. Se trata de la primera presea dorada que consigue nuestro país en este evento.

El ajedrecista peruano consiguió la medalla después de ocho partidas disputadas, donde consiguió 7 triunfos y una tabla (empate), que le valió tener 7,5 puntos.

El deportista peruano forma parte del Programa de Apoyo al Deportista del IPD y superó su participación que logró en las Olimpiadas de Bakú 2016, donde consiguió la medalla de bronce.

Sus competidores fueron Malaku Lorne (Jamaica), Yi Wei (China), Ian Nepomniachtchi (Rusia), Zenón Franco (Paraguay), Yannick Pelletier (Suiza), Yasser Saber (Marruecos), Ryosuke Nanjo (Japón) y Aleksandr Volodin (Estonia).

Jorge Cori from #Peru has already secured the gold medal in the third board, undefeated with 6 victories and 1 draw (against Nepomniachtchi). His tournament performance is above 2900! 😮 pic.twitter.com/dgSWJFcEml