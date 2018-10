McGregor vs Khabib EN VIVO: sigue EN DIRECTO la ceremonia de pesaje del UFC 229

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov tendrán su último encuentro previo al evento UFC 229 a las 7:00 p.m. (hora peruana EN VIVO ONLINE) en el careo del pesaje de hoy que se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Puedes seguir las incidencias EN DIRECTO a través de Larepública.pe.

Khabib Nurmagomedov fue el primero en el pesaje de la UFC 229: 155 libres (70,3 kilos) y cumple con los requisitos para la pelea del sábado para defender el título de peso ligero.

Sigue EN VIVO ONLINE el pesaje de la UFC 229

- 11:27 a.m. Faltan cuatro luchadores para terminar el pesaje: Conor McGregor, Anthony Pettis, Alexander Volkov y Aspen Ladd. Tienen hasta la 1:00 p.m. para subir a la balanza.

- 11:00 a.m. ¡Empezó el pesaje! Khabib Nurmagomedov fue el primero en llegar al pesaje, que determinó que tiene 155 libras (70,3 kilos).

Este sábado 6 es el gran duelo entre ambos luchadores de artes marciales mixtas (MMA), el que tendrá la atención de todos los seguidores de la UFC. Antes de ello, la atención mundial estará puesta en el pesaje.

En la ceremonia oficial, ambos luchadores deberán pesar 70,3 kilos (155 libras) para que se pueda realizar la pelea. De no haber problemas, Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov llegarán listos para el enfrentamiento del sábado.

‘The Eagle’ espera mantener su invicto en su historial de peleas y mantener el título de peso ligero de la UFC que obtuvo cuando venció al estadounidense Al Iaquinta en abril de este año. Anterior a ello, McGregor había obtenido el campeonato de esa categoría contra Eddie Álvarez en noviembre de 2016, pero le fue despojado por inactividad.

Lo puedes amar. Lo puedes odiar. Pero sin duda,

este consejo de @TheNotoriousMMA nos sirve a todos: ¡nunca olvidemos lo que nos motivó a comenzar! pic.twitter.com/BTecIKUoER — UFC Español (@UFCEspanol) 5 de octubre de 2018

Esta es la pelea más esperada del año. Fox Sports y Fox Premium Action transmitirán el evento de la UFC 229 desde los enfrentamientos preliminares hasta el estelar.

En la conferencia de prensa, realizada el jueves, no pudieron encontrarse, dado que el luchador irlandés llegó después de media hora, por lo que Khabib Nurmagomedov decidió abandonar el lugar.

En el pesaje para el UFC 229 también estarán luchadores como Tony Ferguson y Anthony Pettis, que se enfrentarán en el combate de peso ligero.

HORARIO DE LOS PESAJES DEL UFC 229: MCGREGOR VS. KHABIB

Perú: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Este): 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

México: 7.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (viernes 5 de octubre)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (viernes 5 de octubre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Inglaterra: 2.00 a.m. (sábado 6 de octubre)

Italia: 2.00 a.m. (sábado 6 de octubre)

Francia: 2.00 a.m. (sábado 6 de octubre)

Portugal: 2.00 a.m. (sábado 6 de octubre)

Alemania: 1.00 a.m. (sábado 6 de octubre)