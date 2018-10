WWE revela la lista de los 15 mejores luchadores de Smackdown en su historia [FOTOS y VIDEOS]

Smackdown celebra su programa número 1000 y planea tirar la casa por la ventana este martes 16 de octubre. WWE ya está completando los preparativos para la celebración de la 'marca azul' y entre las sorpresas están el regreso de 'Evolution'.

En el marco de este aniversario, la WWE, a través de su página web, hizo un recuento de las 15 superestrellas más importantes y representativas del programas de los martes por la noche.

Smack Down emitió su primer programa en 1999, en el año 2002 se inauguró como una marca solitaria con luchadores exclusivos e inició la eterna disputa con RAW, considerada la marca principal de WWE. Sin embargo, el programa azul ha tenido momentos importantes en la historia de la WWE , además de luchadores que marcaron historia.

A continuación la lista de los 15, considerados por WWE, mejores luchadores de la historia de Smackdown.

15.- Michelle McCool

La "Smack Down Top Diva" tuvo grandes rivalidades con Victoria, Maryse, Mickie James, Beth Phoenix, Natalya, etc.

14.- JBL

En el año 2004 Bradshaw se convirtió en JBL y cambió su carrera por completo, regalándole a Smack Down a uno de sus villanos más notorios.

13.- John Cena

Cena debutó en Smack Down en el 2002 y hasta el 2005 forjó una carrera que lo convirtió en 'main eventer' en ese poco tiempo.

12.- Randy Orton

'El asesino de leyendas' tuvo su rivalidad más intensa en el año 2005 ante The Undertaker, todo terminó en la celda infernal.

11.- Becky Lynch

La actual campeona femenina de la marca azul sigue concretando su camino a la grandeza en SD.

10.- Rey Mysterio

Un total símbolo de Smack Down. Mysterio acogió la marca azul como propia y la defendió en Survivor Series 2005 en la batalla contra RAW.

9.- The New Day

Los actuales campeones en pareja de Smack Down intentarán imponerse como el equipo más recordado del programa.

8.- The Usos

Sin embargo, ese sitial es actualmente para los hijos del recordado Rikishi.

7.- Kurt Angle

El campeón olímpico llegó a SD en el 2002, una breve ausencia en el 2004 lo vio regresar al año siguiente para convertirse nuevamente en campeón mundial.

6.- Batista

'El Animal' llegó a la marca azul desde RAW como uno de los campeones mundiales más dominantes de la historia, lamentablemente tuvo que dejar vacante el título por lesión.

5.- Eddie Guerrero

El fallecido Eddie aún es recordado como un gran luchador técnico, pero sobre todo por su carisma y su capacidad de entretener a grandes y chicos.

4.- Edge

El excampeón canadiense venía de tener mucho éxito como compañero de Christian, no obstante fue en Smack Down dónde se le permitió brillar con luz propia y forjarse una carrera en solitario.

3.- AJ Styles

El actual campeón mundial es el símbolo de Smack Down actualmente. Por algo SD es conocido como "la casa que AJ Styles construyó".

2.- The Undertaker

Si WWE es la casa del Undertaker, Smack Down es su patio personal de los horrores.

1.- The Rock

Smack Down es el show de The Rock, de hecho el nombre del programa proviene de una fase del también actor. 'The Great One' luchó en el primer main event del programa azul.