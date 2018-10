UFC 229: Conor McGregor llega tarde a conferencia de prensa y Khabib se retira [VIDEO]

Este sábado 6 de octubre se llevará a cabo una de las peleas más esperadas en la historia de UFC. Conor McGregor retará a Khabib Nurmagomedov por el campeonato mundial de peso ligero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El camino hacia este combate ha estado lleno de declaraciones altisonantes entre ambos guerreros, este jueves se escribió un capítulo más en esta historia.

La conferencia de prensa de este jueves estaba programada para las 3:00 p.m., pero al llegar la hora, solo el campeón Khabib Nurmagomedov se encontraba presente. El presidente de la UFC fue el encargado de anunciar la tardanza de McGregor y la decisión de Khabib de no esperar al irlandés, por lo que la rueda de prensa inició con solo uno de los combatientes.

"Son las 3:00 p.m., no voy a esperar a nadie, esta conferencia empieza ahora", indicó un visiblemente molesto Khabib. Al ser consultado por la actitud de su retador, el campeón fue enérgico en criticarlo.

"He estado 15 minutos y este otro tipo ni siquiera está aquí, esta es una gran falta de respeto, muchas gracias, mañana a las 9:00 a.m. estaré en el pesaje, nos vemos mañana", expresó Khabib antes de levantarse y abandonar el recinto, no sin antes detenerse un momento en la entrada para levantar su cinturón en actitud desafiante.

26 minutos después de iniciada la conferencia de prensa, Conor McGregor hizo su ingreso ante la ovación del público. El excampeón fue irónico al decir que llegó tarde por culpa del tráfico, rápidamente, y fiel a su estilo, cogió el micrófono y arremetió contra su rival indicando que se encuentra asustado.

"Él no quiere estar alrededor mío, él no quiere estar alrededor de ustedes, está petrificado, no dijo nada en Nueva York y no iba a decir nada hoy. Solo espero que logre el peso para que no cancele la pelea, lo cocinaré como la pequeña gallina que es", aseguró.

Por último, McGregor le dejó otro mensaje directo a Khabib. "Le voy a reventar la nariz. Así esté sangrando, le seguiré pegando. Eso es lo que va a suceder el sábado por la noche”, señaló.

Conor McGregor vuelve al octágono 2 años después de su última pelea y busca convertirse en dos veces campeón mundial de peso ligero. Anteriormente, "el notorio" ostentó los títulos de peso ligero y de peso pluma al mismo tiempo, primer peleador en ser campeón en dos divisiones simultáneamente en la historia de UFC.