Chelsea vs Videoton TRANSMISIÓN EN VIVO: partido por la Europa League 2018

Chelsea vs Videoton juegan este jueves (2:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) por la fecha 2 del grupo L de la Europa League desde Stamford Bridge.

El equipo inglés debutó en el torneo jugando en Grecia contra el PAOK Salónica. El brasileño William marcó el único tanto del encuentro para darle la victoria ante el conjunto griego.

Eden Hazard, N'Golo Kanté, Willian, Jorginho, Mateo Kovacic no serán titulares en Chelsea y estarán a la expectativa en este encuentro por la Europa League. Todos ellos fueron titulares el domingo pasado en el encuentro ante Liverpool.

Just over 3️⃣ hours to go until #CHEVID! ⏰



Where will you be supporting the Blues today? 🤔 pic.twitter.com/D6OMd6RiRL