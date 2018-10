Keylor Navas: "Con Zinedine Zidane estábamos acostumbrados a ganar"

Keylor Navas habló con los diversos medios de comunicación luego de la derrota este martes del Real Madrid ante el CSKA de Moscú por la fase de grupos de la Champions League. El costarricense dio su sentir del mal momento por el que traviesa la ‘Casa Blanca’ y la suya en particular, donde solo viene jugando los partidos de la competición europea.

"No es facíl llevar tres partidos sin marcar, con Zinedine Zidane veníamos acostumbrados a otra cosa, pero creo que la fe no se pierde, hay que seguir trabajando, mantener los pies sobre la tierra, faltan muchos partidos y siempre tenemos que tener las mismas ganas, la misma ilusión de ganar", aseguró el portero, en declaraciones que no le deben haber hecho gracia a Julen Lopetegui.

Zinedine Zidane ganó 3 Champions League con Real Madrid.

Y tocando el tema de la falta de gol del equipo, habló de la aunsencia del astro del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, quien dejó el Real Madrid en este mercado de fichajes para jugar por la Juventus. "CR7 puso el listón muy alto, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero eso ya es pasado y tenemos que luchar cada día, nada más", expresó Navas.

Sobre su situación en el equipo desde que llegó Julen Lopetegui, donde solo es titular en la Champions League, Keylor Navas aseguró que no le hace feliz esta situación, pero que tiene que aceptar las decisiones del actual director técnico merengue.

Para Navas, la ausencia de Cristiano Ronaldo se hace sentir en el Madrid.

"Yo creo que lo de justicia uno nunca lo sabe. ¿Estar contento? Estoy contento cuando juego; y cuando no juego, es normal que no esté feliz. Pero no es porque quiera reclamar o pelear con alguien, sino porque un futbolista siempre quiere jugar, así de sencillo, en cualquier posición. Es una situación nueva", dijo Navas, quien ya no es titular en la Liga Santander por la llegada del belga Thibaut Courtois.

"Me siento igual desde que llegué. Siempre trato de tener la mente fuerte, de pedirle a Dios que me dé mucha salud para esforzarme. Para mí es un privilegio jugar fútbol, pero obviamente siempre se trabaja para tratar de jugar lo máximo posible. Y no voy a bajar los brazos en ningún momento", precisó Keylor Navas.

Keylor Navas está muy incómodo con ser titular solo en la Champions League.

Finalmente, sobre la derrota contra el CSKA de Moscú, el guardameta centroamericano dijo que “fue un partido complicado ellos tuvieron una opción en el primer tiempo y la aprovecharon, teníamos fe en levantar cabeza sabíamos que teníamos con que, tuvimos varias opciones, pero lamentablemente no pudimos concretar las ocasiones que tuvimos”.