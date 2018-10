Claudio Pizarro: el regalo especial que pidió por su cumpleaños número 40

Claudio Pizarro cumple hoy 40 años de vida y las felicitaciones por su onomástico no han parado de lloverle. Desde la Bundesliga hasta varios futbolistas reconocidos a nivel mundial han saludado al ariete nacional que, actualmente, luce la camiseta del Werder Bremen.

Equipo donde ha alcanzado números impresionantes; los registros del 'Bombardero de los andes' en la Bundesliga son sumamente increíbles, pues el ariete nacional ostenta el récord de máximo goleador extranjero en el torneo alemán con 192 goles y que, en una entrevista con Deutsche Welle, señaló que no quiere perder ese primer lugar y que sería su regalo de cumpleaños más deseado.

"Quiero mantener este récord, porque (Robert) Lewandowski (183 goles) se está recuperando rápidamente. Así que quiero marcar algunos goles más para hacerlo más difícil para él. Por supuesto, con el equipo, nuestro objetivo es clasificarnos ya sea para la Liga de Campeones o la Liga de Europa", subraya Claudio Pizarro a Deutsche Welle de Alemania.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre su futuro retiro del fútbol profesional, Pizarro aseguró que aún siente tener las condiciones físicas para seguir compitiendo al máximo nivel.

"Desde hace muchos años, he sabido que dejar el fútbol ocurrirá en algún momento. Pero sigo sintiendo que soy capaz de continuar y esa es una de las cosas de las que hablé con el entrenador. No he venido aquí para pasear o divertirme sin aportar nada. Estoy aquí porque quiero seguir jugando al fútbol. Porque creo que puedo ayudar en el campo y eso es lo que quiero hacer", atinó Claudio Pizarro.