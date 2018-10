Lokomotiv vs Schalke 04 EN VIVO ONLINE: por la segunda fecha de la Champions League

VER EN VIVO Lokomotiv vs. Schalke 04 por la segunda fecha de la Champions League 2018. Este encuentro por el Grupo D se jugará este miércoles 3 de octubre EN DIRECTO desde las 11:55 a.m. (hora peruana) en el Estadio Lokomotiv Y será transmitido vía FOX Sports 2; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

La “Locomotora” afrontará el Lokomotiv vs. Schalke 04 sin una de sus principales figuras, Jefferson Farfán ha sido descartado luego de no superar su lesión a los ligamentos de su rodilla. Sin el delantero peruano, el club ruso tendrá que aprovechar su localía para tentar sumar sus primeros tres puntos en la presente edición de la Champions League.

El cuadro dirigido por Yury Semin no a sumado punto alguno en la presente edición, y se ubica al fondo del Grupo D. Están obligados a ganar para meterse en la pelea y poder acceder a la siguiente fase de la Champions League. Jefferson Farfán iba a tomar este encuentro con una sensación especial, pues el rival de turno es su ex club donde jugó 8 temporadas en la Bundesliga.

Команда Александра Катасонова после победы в Турции намерена забрать очередные три очка у немецкого «Шальке 04».

🚂 Ребятам очень нужна ваша поддержка.

🔥 3 октября, МСА «Локомотив», 15:00. Вход свободный.#UYL #UCL #ТолькоЛоко pic.twitter.com/u9FydTJDwR — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 2 de octubre de 2018

El Lokomotiv Moscú en su primera participación de este torneo tuvo una estrepitosa derrota de 3 a 0 frente al Galatasaray turco.

En la vereda de en frente, estarán los ‘Diablos Azules’ que llegan al Lokomotiv vs. Schalke 04 con un punto bajo el brazo luego de empatar con Porto en la primera fecha de la Champions League.

El cuadro azul no la pasa bien en la Bundesliga, donde se ubican en la penúltima casilla con tres puntos, superando solo al Hannover 96. En sus últimos cinco partidos disputados en el torneo doméstico solo pudieron ganar en su última presentación, los anteriores cotejos fueron solo conocieron la derrota.

Schalke 04 se ubica en el tercer lugar del Grupo D de la Champions League con un punto, buscarán dar el golpe en el Estadio Lokomotiv para ir tentando su clasificación a la siguiente fase del torneo.

Horarios para ver el Lokomotiv vs. Schalke 04 EN VIVO ONLINE por la Champions League

Honduras - 10:55 a.m.

Guatemala - 10:55 a.m.

Costa Rica - 10:55 a.m.

México – 11:55 a.m.

Perú – 11:55 a.m.

Colombia - 11:55 a.m.

Ecuador - 11:55 a.m.

Panamá - 11:55 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) – 12:55 p.m.

Bolivia - 12:55 p.m.

Venezuela - 12:55 p.m.

Paraguay - 12:55 p.m.

Argentina – 1:55 p.m.

Uruguay – 1:55 p.m.

Brasil – 1:55 p.m.

Canales para ver el Lokomotiv vs. Schalke 04 EN VIVO ONLINE por la Champions League

Fox Sports

DirecTV

SporTV

Lokomotiv vs. Schalke 04 Ver EN VIVO ONLINE vía FOX Sports por la Champions League

Relatos: Julián Fernández

Comentarios: Federico Bueno

Lokomotiv vs. Schalke 04: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Champions League

Lokomotiv: Guilherme; B. Höwedes, S. Kverkvelia, B. Idowu, Manuel Fernandes; V. Ignatyev, G. Krychowiak, D. Barinov, Aleksey Miranchuk; Anton Miranchuk y Éder.

Schalke 04: R. Fährmann; Naldo, M. Nastasić, S. Sané, D. Caligiuri; N. Bentaleb, A. Schöpf, S. Serdar, W. McKennie; M. Uth y B. Embolo.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Lokomotiv vs. Schalke 04 por la Champions League?

Si quieres seguir en Internet el Lokomotic vs. Schalke 04, larepública.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.