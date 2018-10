'Chemo' del Solar arremetió contra Nicolás Córdova por la posición de Javier Núñez

Universitario de Deportes atraviesa la situación más complicada en los últimos meses. El club crema cayó 4-2 contra Ayacucho en Ciudad de Cumaná y está en zona de descenso directo. Los hinchas merengues han pedido la renuncia de Nicolás Córdova por sus decisiones técnicas dentro del equipo, como por ejemplo, la designación de Javier Nuñez para cubrir la plaza del lesionado Aldo Corzo.

Uno de los que se encuentra sumamente sorprendido por el nuevo puesto de Nuñez, es José del Solar. “Javier Núñez en el año 2014 estaba en los juveniles de Universitario y conmigo debuta en Primera División. Yo lo llevo al primer equipo, comienza a entrenar con nosotros y Javier jugaba de segundo delantero en las inferiores. No jugaba ni de extremo por derecha ni por izquierda", dijo Chemo en el Fox Sports Radio Perú.

"Lo que dice Julio César (Uribe) es perfecto, o sea, Javier no tiene vocación ni es agresivo (para defender) ni es un tipo que tenga esas cualidades. Definitivamente le cuesta muchísimo la posición", añadió el entrenador de César Vallejo.

Del Solar comentó que el técnico chileno pudo haber utilizado a Ángel Romero o Werner Schuler como lateral derecho y de centrales a Brayan Velarde o Adán Balbín, quienes estuvieron en la banca de suplentes.

"Schuler pudo jugar de lateral derecho y de centrales pones a Balbín, Romero, Velarde. A mi me gusta Velarde y hace mucho que no juega. Hay algo bien marcado y Flavio y yo hemos tenido la oportunidad de jugar en Chile y sabemos que el único sitio complicado es Calama y después no hay más. Acá tienes que jugar en altura la mitad de los partidos del campeonato. Es complicado", finalizó.

Universitario de Deportes se ubica en el penúltimo puesto con 35 puntos en la tabla acumulada del Descentralizado 2018 y le restan 9 fechas más un duelo pendiente contra Unión Comercio para intentar salvarse del descenso.