Eden Hazard confesó cual es la liga de sus sueños

El nombre de Eden Hazard saltó al estrellato debido al desempeño y habilidad que demostró junto a la selección de Bélgica en el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, su nombre se hizo más conocido como uno de los posibles reemplazos de Cristiano Ronaldo a raíz de su salida del Real Madrid.

El jugador belga ha sido vinculado con ‘La Casa Blanca’ muchas veces, sin embargo no se ha oficializado ningún fichaje o interés del Chelsea (su club desde la temporada 2012-13) por dejarlo ir. Pero, eso no quita el hecho que Hazard sueña con jugar en otras ligas.

"Te diré la verdad, tras el Mundial me quería marchar porque mi sueño es jugar en España", confesó en una entrevista para la cadena BT Sport. Cuando hablé con el club y con el entrenador, les dije ‘ok, si no queréis que me marche, me quedo sin problema’. Estoy feliz aquí y creo que fue la decisión correcta", afirmó el ‘blue’.

Sin embargo, para finalizar su encuentro, el jugador de 27 años no dudó en dejar una atmósfera de incertidumbre sobre si se queda en la liga inglesa o decide cambiar de tierras. “Me quedan dos años más de contrato. Puedo firmar uno nuevo o quizá no. No lo sé", concluyó Hazard.