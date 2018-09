Barcelona vs Athletic Club Bilbao EN VIVO ONLINE: por la Liga Santander

Barcelona y Athletic Club juegan en el Camp Nou (este sábado 9:15 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) por la séptima jornada de la Liga Santander. Los 'azulgranas' necesitan un triunfo para recuperarse de la dura derrota de la fecha pasada.

El conjunto culé no gana hace dos fechas y el entrenador Ernesto Valverde deberá hacer rotaciones en su equipo para mantener a sus mejores jugadores frescos sin perder puntos en el torneo. Por supuesto la caída ante Leganés ha causado malestar entre los hinchas.

Ernesto Valverde pondrá lo mejor que tiene en el duelo Barcelona vs Athletic Bilbao. No obstante, deberá lidiar con la baja de Umtiti lesionado y será reemplazado por Clément.

El conjunto de Athletic Club, que dirige el argentino Eduardo Berizzo, saldrá en busca de los tres puntos que lo acerquen a los primeros puestos de la Liga Santander, donde se ubica en la decimoquinta posición con apenas 6 unidades y un partido menos.

Los 'Leones' han sumado cuatro partidos sin ganar: tiene una derrota y tres empates consecutivos.

Horarios del Barcelona vs Athletic Bilbao

PAÍS HORA

Perú 9:15 a.m.

México 9:15 a.m.

Colombia 9:15 a.m.

Ecuador 9:15 a.m.

Chile 11:15 a.m.

Argentina 11:15 a.m.

España 4:15 p.m.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Athletic Bilbao:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Coutinho, Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Athletic Bilbao : Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Unai López, Muniain; Susaeta, Williams y Aduriz.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Athletic Bilbao?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Athletic Bilbao, larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.