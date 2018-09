Las sabias palabras de Riquelme sobre la pelea entre Cardona y Zárate en el Superclásico Argentino [VIDEO]

Juan Román Riquelme es la persona idónea para hablar sobre Boca Juniors, club donde marcó la diferencia y se elevó hasta el podio de ídolo. Es por eso que se refirió a la fuerte discusión e insultos que tuvieron Edwin Cardona y Mauro Zárate en el Superclásico Argentino cuando cayeron derrotas a manos del River Plate.

En declaraciones para Fox Sports Argentina, el ex Boca Juniors analizó este impase dentro del partido entre ‘Millonarios’ y ‘Xeneizes’. Uno de los periodistas le preguntó si eso era normal dentro del campo de juego, acto seguido el ídolo argentino respondió.

“Yo pienso que sí. ¿Ustedes no se pelean en su trabajo? Esto es fútbol. ¿Vos cuando jugás a la pelota con tus amigos no te enojas?”, fue la primera declaración sobre el tema del ex seleccionado argentino.

Los periodistas de la cadena televisiva insistieron en que Cardona y Zárate no fueron profesionales por los actos cometidos. Riquelme tenía bajo la manga una respuesta mejor que la anterior.

“Es jugar a la pelota, amar jugar a la pelota. Para mí jugar a la pelota con amigos es lo mismo que jugar en la Bombonera. Es jugar a la pelota. Puede que para vos no...”, añadió.

“Jugar a la pelota con amigos es lo mismo que jugar en la cancha de Boca. Con la única responsabilidad de que jugaba con la camiseta que soy hincha. Jugar con mis amigos sigue siendo lo mismo”, apuntó aún más el ídolo de Boca Juniors.

Para eso el ex jugador puso el ejemplo cuando juega con sus amigos de toda la vida, ahora que está alejado de las canchas profesionales. “Hoy tengo la posibilidad de jugar con mis hermanos. Si yo le paso a la pelota a mi hermano Diego y tres veces controla mal, me enojo, Le digo ¿Cuántas veces vas a controlar mal la pelota?. A la cuarta que la controla mal le digo ¡vos sos un pelotudo!”, sentendió Juan Román Riquelme.