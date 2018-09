Amarren al ‘Loco’

Los constantes empates, derrotas y problemas administrativos han colocado a Universitario de Deportes en el ojo de la tormenta mediática, hecho que rechaza el defensa crema Juan Manuel Vargas.

“La situación en la que estamos crea mucho morbo. Si a la ‘U’ le va mal, eso vende. Si a la ‘U’ le va bien, se habla muy poco. Si ganamos, solo se habla de nosotros dos días”, declaró el ‘Loco’ en conferencia de prensa en Campo Mar. Además, señaló que este periodo es “una mala racha y los triunfos tienen que llegar”.

Además, Vargas comentó las constantes críticas que recibe por su peso y apariencia física, explicando que ya no es el mismo jugador de hace años. “No soy el Juan de 22 años que pesaba 88 kilos. He ido donde muchos nutricionistas y el organismo cambia. Yo estoy muy tranquilo”, añadió el capitán de la ‘U’. Asimismo, Vargas desmintió los rumores sobre un supuesto conflicto con el técnico Nicolás Córdova. “Yo tengo muchos años en el fútbol y lo que puedan hablar no me suma ni me resta. Siempre he sido respetuoso pero siempre hay gente que quiere crear un mal ambiente. Uno está con la conciencia bien y hacemos lo que el profe nos pide”, sentenció.

cóRDOVA LO RESPALDA

El estratega de los universitarios, Nicolás Córdoba, respaldó las declaraciones de Vargas y desmintió haber tenido un roce con el jugador. “El otro día me llegaron pantallazos diciendo que yo me agarré con él después del partido con San Martín pero esa es gente que solo se dedica a desestabilizar. Yo no pude hablar con Vargas porque no hablo con el equipo después del encuentro porque me parece un momento muy errático para hacerlo. Vargas es noticia hasta cuando se levanta y se acuesta”. ❧