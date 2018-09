Se pone serio

Genera extrañeza observar a Ricardo Gareca con un rostro adusto, amargo y alzando la voz. El técnico de la selección peruana dejó de lado por un momento esa sonrisa amplia que lo caracteriza, para ponerse serio y mostrar su molestia por la forma en que se está manejando el fútbol nacional. Asimismo, el ‘Tigre’ defendió a capa y espada a Christian Cueva de las críticas de la prensa y exfutbolistas. Esta y otras interrogantes, respondió Gareca a La República.

¿Usted concuerda con las críticas que señalan un bajo rendimiento de Christian Cueva?

Creo que puntualizar sobre un jugador no es bueno. Nosotros lo vemos muy bien, es un jugador que permanentemente pide la pelota. Desde el aporte, él es importante para el equipo, no solo en el aspecto ofensivo sino también en lo defensivo. Creemos que él y otro jugador, independientemente que puedan disminuir su nivel, su actitud es la misma, eso es muy rescatable. Si pasa lo contrario, el jugador corre el riesgo a poder ser sustituido.

¿Hizo mal Cueva en responderle a Julio César Uribe?

Cueva está libre de responderle a quien quiera, mientras lo haga con respeto. A mí lo que me interesa es lo que produce Cueva dentro del campo de juego, a nivel de grupo, cómo se comporta afuera, si lo hace como un jugador a nivel de selección. Cueva es del plantel de jugadores que lograron un gran acontecimiento de ir a un mundial después de 36 años. Jugar una eliminatoria y un mundial son experiencias increíbles para un jugador. ¿A esos jugadores debemos de dejar de lado y no aprovecharlos...?, sería como empezar de cero. ¿Por errar un penal, jugar mal un partido, ya los sacamos? La selección no es la misma que se inició en el 2015. Hoy tenemos un terreno ganado que, si lo sabemos aprovechar, tendremos mejor posibilidades futuras.

Hay una interrogante que el aficionado a la selección peruana se realiza: ¿tiene a un reemplazante de Paolo Guerrero?

Un jugador con las características de Paolo Guerrero no hay en estos momentos. Puede estar Iván Bulos, que viene de una lesión, hay que ver cómo va recuperando, cómo va evolucionando en el aspecto deportivo. Después tenemos delanteros con otras características, pero creo que nos podemos ir adaptando sin ningún tipo de problema. Si bien Paolo fue determinante en la eliminatoria, también los que lo reemplazaron fueron determinantes para que logremos el objetivo. Todos somos reemplazables. Nadie duda de la importancia de los jugadores como Paolo Guerrero. Jefferson Farfán y Christian Cueva son jugadores diferentes.

¿Habrá algún delantero que juegue en el torneo peruano que podría suplir a Guerrero?

En la sub-20 hay jugadores interesantes, pero necesitan todavía un proceso. En los clubes es un tema para analizar, para buscar jugadores tiene que ser algo más profundo para que puedan salir más delanteros, me parece que tiene que ver más con eso.

¿ Qué es lo que le falta a Raúl Ruidíaz para consolidarse como el ‘9’ de la selección peruana?

Raúl ha sido el más convocado de todos. Si es el más convocado es porque es un delantero muy importante y que lo tenemos muy en cuenta. Luego pasa por la lectura que tengamos del partido, creemos que está a la altura de las circunstancias.

¿ Cuál fue lo bueno y lo malo de los amistosos frente a Alemania y Holanda?

Lo peor fueron los resultados. Me gustó más el partido con Alemania porque con Holanda recién nos estábamos adaptando al tema del horario. El equipo intentó sobreponerse, jugar, atacar, tratar de defender. Hay situaciones desfavorables para un equipo sudamericano cuando va a enfrentar a un europeo, como el viajar tantas horas y el cambio de horario.

¿El salir jugando desde nuestra área fue un error?, pues por esa vía llegaron los goles en contra ante Holanda y Alemania.

Si el criterio es no salir jugando por una presión alta, creo que no es lo correcto. Por ejemplo, con Croacia, en una presión de ellos vino el segundo gol nuestro. Debemos interpretar en qué momento despejar y en el momento de una presión alta, acostumbrándonos a salir jugando porque me parece que nos favorece a nosotros porque la técnica del jugador peruano es buena y tenemos que aprovechar esa capacidad de poder salir jugando que no todo el mundo lo puede hacer.

¿Convocará a más jugadores nacionalizados como lo hizo con Calcaterra?

Todo jugador que sea peruano está en consideración. A partir que nos dicen que es peruano y que lo podemos utilizar, es lo más importante. Tenemos que analizar.

¿Tenemos las armas necesarias para pelear por el título de la Copa América 2019?

Yo aspiro siempre a lo mejor y siempre ha sido así, igual que los jugadores de la selección. Sin duda, tenemos las armas para pelear con cualquier selección.

¿Cuál es su opinión sobre las constantes postergaciones de los partidos del torneo local? Además de los hechos de violencia en los estadios.

No hay una política deportiva que involucra al Estado y a la empresa privada. No hay participación de las empresas privadas, no aportan absolutamente nada hacia el deporte. No todo lo pueden hacer la FPF y la ADFP, no se puede. Mantener la infraestructura de la FPF cuesta mucho dinero. De qué manera de sustentan los clubes, no hay recaudaciones, la televisión paga, pero no es ni punto de comparación con lo que pagan en Argentina, Brasil, Uruguay. Cómo se construye un cambio si no hay dinero para mejorar los campos de juego. Sin dinero no se puede, no alcanza solo con voluntad.

¿ Cómo hacer que la violencia no le gane al fútbol?

La Policía es la indicada de darnos seguridad, pero ello es un tema de organización. La mejora del fútbol peruano es un compromiso de todos. Esto es dinero de infraestructura. Cuando se va jugar a Europa se dice que estamos lejos físicamente de ellos. El jugador europeo está acostumbrado a jugar en canchas rápidas, que parecen alfombras. Le lanzan una pelota a 80 km y la controlan. En el fútbol peruano la pelota viene rebotando, el jugador tiene que ver cómo la para. El fútbol peruano está muy lejos de ello. Acá no existen campos de juego de esa naturaleza. Cómo se arreglan los estadios si no es con dinero, no por arte de magia. Hay clubes que tienen una sola cancha para todas las divisiones menores.

¿Qué opina de que la FPF desea organizar el torneo peruano en el 2019?

Son problemas instituciones que yo prefiero mantenerme al margen. ❧

