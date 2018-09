Paul Pogba y José Mourinho discutieron en el entrenamiento del United [VIDEO]

La guerra entre Paul Pogba y José Mourinho está declarada en el Manchester United. En el entrenamiento de este miércoles después de la inexplicabe eliminación en la Carabao Cup ante Derby County de la Segunda División de Inglaterra, se vivió el mal ambiente por el que atraviesan ambos personajes.

La prueba del enfrentamiento fue un video publicado por Sky Sports donde aparece el mediocampista francés saludando a Michael Carrick y al asistente técnico de Mourinho, pero no hizo lo propio con el entrenador portugués. En las imágenes se observa que Mourinho le dice una palabras que cambiaron la cara de Pogba.

Mientras el luso le iba diciendo algo, el francés hablaba y respondía con una mirada desafiante delante de sus compañeros minutos antes de comenzar la práctica. Parece que la relación terminó de romperse porque José Mourinho decidió quitarle la capitanía del equipo después de que Pogba lo culpara del empate contra Wolverhampton.

Además, por subir un video a Instagram en el palco del estadio Old Trafford, riéndose junto a Luke Shaw y Andres Pererira mientras el United era eliminado de la Carabao Cup, torneo donde Paul Pogba no jugó ni un minuto.

“Yo tomé la decisión de que no sea más el segundo capitán. Yo soy el entrenador y puedo tomar estas decisiones. No hay problema con él, es simplemente una decisión que no tengo que explicar. No hay problemas entre nosotros”, dijo José Mourninho, aunque el video de Sky Sport envidencie lo contrario.

La prensa italiana asegura que Mino Raiola, agente del futbolista de 26 años, ya fue a golpear la puerta de Juventus. Tutto Sports reveló que luego de dos temporadas en el Manchester United, Paul Pogba se cansó de los altercados con José Mourinho y quiere recuperar la vida que ya tenía en Turín.