Valverde: "Para nostros el mejor es Leo"

Ayer se realizó la ceremonia de los premios ‘The Best’ de la FIFA, evento al cual asistieron algunos de los mejores jugadores de fútbol del mundo y se repartieron los premios más prestigiosos para todos los involucrados con este deporte.

Sin duda, toda la atención fue dirigida hacia la condecoración al mejor jugador, premio que recibió el croata Luka Modric después de tanto debate, controversia y miles de opiniones. Ante este hecho, el técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde señaló que si bien Modric hizo un buen año, el mejor sigue siendo Lionel Messi.

"Cada uno tendrá su opinión. Yo tengo la mía. Creo que tampoco es momento de comparar jugadores. Para nosotros Leo es el mejor. Es un premio que se llama 'El mejor' y no estaba el que, para nosotros, es el mejor. No tengo nada que decir. Modric es un gran jugador que ha hecho un gran año", declaró el DT blaugrana en una rueda de prensa.

En adición, Valverde se refirió al crecimiento que han tenido eventos como la premiación de la FIFA a comparación de años pasados. “Ahora hay más premios que antes, más prensa que antes y más galas que antes. Son autopromoción del que la organiza, la prensa garantiza ruido excesivo y todo es un negocio”. Por último, se refirió a las malinterpretaciones causadas por las ausencias del ‘10’ del Barca y de Cristiano Ronaldo al evento. “Cuando tú haces una fiesta tienes la posibilidad de invitar y el otro de acudir o no, pero a mí no me corresponde valorar eso”, sentenció.