Jorge Sampaoli obtuvo el “premio” que nadie quiere ganar

Jorge Sampaoli no estuvo nominado a ninguna categoría de los premios ‘The Best’ de la FIFA; sin embargo, pudo ganar un “premio”. ¿Cómo así? Resulta que el diario Marca hizo una encuesta entre sus lectores para entregar The Worst, el 'galardón' a los peores de la temporada.

El mencionado medio español puso a Jorge Sampaoli en la categoría “Peor entrenador”, junto al italiano Vincenzo Montella (AC Milan y Sevilla) y el holandés Frank de Boer (Crystal Palace).

Y es que, como se sabe, el entrenador argentino fracasó en el Mundial de Rusia 2018 y, debido a eso, fue despedido de su cargo en la selección argentina. Estos hechos condenaron al estratega de 58 años, quien no según los lectores de Marca es el peor técnico de la temporada.

El santafesino fue destacado en la encuesta en la que votaron casi 75 mil personas y en la que obtuvo el 74% de los votos. Vincenzo Montella (22%) y Frank de Boer (4%) quedaron por detrás del popular ‘Hombrecito’, quien actualmente se encuentra sin equipo.

Recordemos que Jorge Sampaoli llevó a la selección argentina a la Copa del Mundo de una manera agónica por una soberbia actuación de Lionel Messi en Ecuador. A Rusia 2018 llegó con muchas dudas y el juego de la ‘Albiceleste’ fue un verdadero caos. Clasificaron a los octavos de final con lo justo y, ya en esa instancia, fueron eliminados ante el nuevo campeón del mundo: Francia.

DATO: El diario Marca también dio a conocer al peor equipo de la temporada.