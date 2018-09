Exselecionado peruano denuncia que su hijo es víctima de racismo en el colegio

Jhoel Herrera, exjugador de la selección peruana y actual defensa del Juan Aurich de la Segunda División, denunció en su cuenta personal de Twitter que su hijo es víctima de racismo por sus compañeros en el colegio. El experimentado futbolista de 38 años repudió esta situación e instó a los padres de familia a educar a sus pequeños para erradicar de raíz este problema que atraviesa la sociedad peruana.

“Veo raro a mi hijo. Hablo con él y dice que está harto que en el colegio lo ofendan de negro, etc. No es nuevo esto, ya veré como lo solucionó en casa. No retweet, no me gusta. Tengo mucha ira, dejen el pu.. teléfono, volteen y eduquen a sus hijos que esto viene de casa. No me vengan con no hagas caso”, publicó Herrera quien de inmediato recibió mensajes de solidaridad de varios usuarios.

Esta vez la víctima fue su hijo. Sin embargo, el pasado 06 de diciembre del 2015, Jhoel Herrera fue víctima de insultos racistas durante el partido entre Melgar y Real Garcilaso en las semifinales del Descentalizado en el estadio UNSA de Arequipa.

El entonces jugador de ‘La Máquina Celeste’ desencadenó su molestia porque la hinchada local empezó a hacer sonidos parecidos a los gritos de un mono. Herrera reaccionó levantándose la camiseta y golpeándose el pecho, mostrando el color de su piel.

Dato: Jhoel Herrera militó en los siguientes equipos: Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Alianza Lima, G. K. S. Bełchatów de Polonia, Cienciano, Juan Aurich y Coronel Bolognesi.