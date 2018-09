WWE: la brutal patada que dejó KO a luchadora y preocupó a todos [VIDEO]

Un tenso momento se vivió en el último programa de RAW de la empresa WWE. En uno de los combates, la luchadora Brie Bella le propinó una patada en la cabeza a Liv Morgan quien perdió el conocimiento por unos segundos. Las imágenes han sido compartidas en YouTube y el 'WWE Universe' ha mostrado su preocupación por el estado de salud de la gladiadora.

Era una lucha entre las Bella Twins (Nicky y Brie) con Natalya vs The Riott Squad (Ruby Riott, Liv Morgan y Sarah Logan), cuando en un momento del combate Brie Bella, emulando a su esposo Daniel Bryan, empieza a conectar una serie de furibundas patadas al pecho de Liv Morgan. Todo transcurría con normalidad hasta que Brie falló el cálculo de las últimas dos patadas impactando fuertemente la cabeza de la rubia gladiadora. Liv Morgan se desplomó inconsciente al instante.

La confusión reinó en el ring y fue evidente que las luchadoras no sabían que hacer para continuar la lucha. Liv Morgan pudo reaccionar brevemente y, aunque afectada por el golpe, logró llevar a Brie a su esquina para que sus compañeras tomen la posta de las acciones. El combate no había terminado, sin embargo, los médicos decidieron llevarse a Morgan a los camerinos para ser examinada.

El equipo médico evaluó a Morgan en camerinos e informaron que la luchadora perdió el conocimiento por varios minutos y que le realizaron ejercicios de memoria. Se le realizarán más exámenes para descartar una posible conmoción cerebral.

No es la primera vez

Brie Bella es una luchadora que se ha caracterizado por tener varias fallas en sus luchas, de hecho esta es la segunda semana consecutiva en la que incurre en un error que le pudo haber causado una seria lesión. No obstante, Brie dejó mostrar su preocupación hacia su colega y le dedicó un mensaje en Twitter.

Every match on #Raw is an opportunity for us to entertain our fans. Our intentions as @WWE Superstars is to win the match, never injure our opponents. Thinking about @YaOnlyLivvOnce tonight. ❤️ -B