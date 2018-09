The Best 2018: Lionel Mesi votó por primera vez a Cristiano Ronaldo

Pese a que no asistió a la ceremonia de los Premios The Best 2018, Lionel Messi fue noticia al conocerse por quiénes votó para el mejor jugador de la temporada 2017/18.

Como capitán de la selección de Argentina, Messi participó en la votación y eligió en primer lugar al que terminó siendo el ganador: Luka Modric. Segundo colocó al joven francés Kylian Mbappé.

Pero la sorpresa fue ese tercer escalón, donde seleccionó al que ha venido siendo su némesis en la última década, Cristiano Ronaldo. La 'Pulga' escogió al portugués por primera vez en toda su carrera deportiva.

Así se han repartido sus votos desde el año 2011, cuando Lionel Messi empezó a ser capitán de la 'albiceleste'.

2011: Xavi, Iniesta y Agüero

2012: Iniesta, Xavi y Agüero

2013: Iniesta, Xavi y Neymar

2014: Di María, Iniesta y Mascherano

2015: Luis Suárez, Neymar y Iniesta

2016: Luis Suárez, Neymar y Iniesta

2017: Suárez, Iniesta y Neymar

2018: Modric, Mbappé y Cristiano Ronaldo

Cabe precisar que esta es la primera vez en los últimos 12 años que Lionel Messi no aparece entre los tres candidatos al mejor futbolista del mundo.